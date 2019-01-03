Из-под завалов в Магнитогорске извлечено 43 человека, 37 – погибли

10:03

В Магнитогорске продолжаются работы по разбору завалов. При этом сохраняется угроза дальнейшего обрушения части здания.

Сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов получат ещё два получасовых окна, с 12.00 до 12.30 и с 16.00 до 16.30 для того, чтобы в сопровождении спасателей МЧС России и сотрудников МВД попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи, документы.

По данным на 08.00 (мск) часов 3 января из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 – погибли (в том числе 6 детей), 6 – спасены (в том числе 2 ребёнка). Проводится работа по установлению местонахождения еще 4 граждан.

Для разбора завалов задействована инженерная техника: автокраны, погрузчики, самосвалы, манипуляторы, грейдеры, экскаватор с гидравлическими ножницами, прибывший ранее из Башкирии. На данный момент на полигон твёрдых бытовых отходов вывезено более 1500 м3 мусора.

На контроле всех заинтересованных сторон выполнение принятых решений об оказании всесторонней поддержки людям, попавшим в беду.

3 января Губернатор Челябинской области проведет дополнительный приема граждан на базе школы №14.

В районе ЧС создана группировка РСЧС в составе 910 человек, 216 единиц техники, от МЧС России – 455 человек, 59 единиц техники, в т.ч. 3 воздушных судна.