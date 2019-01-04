В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве

09:52

В Магнитогорске опознаны тела всех 39-и погибших при взрыве и последующем обрушении подъезда 10-этажного дома.

Об этом журналистам сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Сегодня в городе пройдут первые похороны.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась в четверг, 3 января. Вчера, помимо последних жертв трагедии, спасатели обнаружили живыми шесть кошек и собаку, животные переданы их владельцам.

Сегодня вокруг многоэтажки с разрушенным подъездом начали возводить строительный забор, сообщает «Русская весна».

Власти региона уже объявили, что седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы с последующим разделением здания на две отдельные части.