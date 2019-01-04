]]> ]]>
Главная В России Новости

В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве

09:52 4.01.2019
Фото с сайта mchs.gov.ru
Материалы по теме:

В Магнитогорске опознаны тела всех 39-и погибших при взрыве и последующем обрушении подъезда 10-этажного дома.

Об этом журналистам сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Сегодня в городе пройдут первые похороны.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась в четверг, 3 января. Вчера, помимо последних жертв трагедии, спасатели обнаружили живыми шесть кошек и собаку, животные переданы их владельцам.

Сегодня вокруг многоэтажки с разрушенным подъездом начали возводить строительный забор, сообщает «Русская весна».

Власти региона уже объявили, что седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы с последующим разделением здания на две отдельные части.

Темы: Магнитогорск, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2019, 10:04
Гость: Простое совпадение

Когда Халтурин взрывал Зимний дворец, если не ошибаюсь, погибло тоже 39 человек.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.