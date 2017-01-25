Трамп: первая кровь

Новый президент США режет по живому наследие Барака Обамы и переводит Америку в режим глухой обороны

Дональд Трамп пока действует так, как обещал в ходе предвыборной кампании, и этим обескураживает тех, кто думал, что сразу после вступления в должность он сразу резко сменит риторику.

Даже инаугурационная речь нового хозяина Овального кабинета была жесткой, острой и емкой.

Под громкие аплодисменты собравшихся Трамп обвинил вашингтонский истеблишмент в «снятии сливок» с государственной политики и перекладывании своих расходов на народ.

Разгул преступности, неэффективное образование и низкий уровень жизни беднейших слоев населения новый президент США называл «американской бойней», пообещав перестать тратить триллионы долларов на иностранные нужды, а также – пресекать любые попытки «вывода» из Штатов промышленных предприятий. Вместо раздачи социальных пособий Трамп собирается создавать новые рабочие места.

Сразу после вступления Трампа в должность с сайта Белого дома пропали разделы, посвященные экологии и секс-меньшинствам. Запущен процесс прекращения медицинской реформы «демократической администрации», известной как Obamacare. Ее суть сводилась к тому, что Обама попытался превратить медицинское страхование в условно «всеобщее» (США – одна из немногих стран с развитой экономикой, где его не было), сделав страховые взносы обязательными (в том числе для молодых и здоровых) и введя систему субсидий для малообеспеченных.

В итоге «покрытие» граждан той или иной формой страховки возросло с примерно 84 до 95%, однако стали больше и расходы на медицинское обслуживание для значительной части граждан, что вызвало у многих неудовольствие.

Теперь, судя по всему, система медобеспечения в Штатах может вернуться на круги своя.

Общее количество нормативно-правовых актов времен прошлой администрации Трамп уже в ближайшие дни собирается сократить. «Под нож» пойдет от 70 до 150 документов сразу.

Судя по всему, обещанной Трампом стене на границе с Мексикой (хоть в каком-то виде) – быть. А миллионам нелегальных мигрантов, находящимся сегодня в Штатах, уже пора собирать чемоданы. Более того, Дональд Трамп планирует подписать указы, касающиеся беженцев и мигрантов из мусульманских стран. По данным анонимных источников агентства Рейтер, распоряжения президента, скорее всего, ограничат въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы. В частности, речь может идти о жителях Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Уничтожил новый президент одно из любимых внешнеполитических и внешнеэкономических детищ демократической администрации – Транстихоокеанское партнерство, которое планировали превратить в «восточный ЕС» и создать на его базе затем «восточное НАТО» для противодействия Китаю и Северной Корее. Трамп подписал указ о выходе США из ТТП, посчитав, что согласно ему, Вашингтон давал слишком много торговых преференций своим тихоокеанским партнерам (подписантов в ТТП удавалось затягивать с большим трудом).

Тут новая власть выигрывает тактически (поддерживая за счет протекционизма отечественных производителей), но проигрывает стратегически (так как от противостояния с КНР и КНДР Трамп не отказался и теперь остается в этом противостоянии без «союзнической базы»). Насколько такое решение окажется выгодным для США – покажет время.

Рост экономики Трамп планирует на уровень 4% в год, а увеличение количества рабочих мест – 25 миллионов за 10 лет.

Вооруженные силы новый президент США желает увеличить и усилить, а вот в зарубежные авантюры влезать собирается меньше. Он намекает на то, что не собирается больше вмешиваться во внутренние дела иностранных государств с тем, чтобы принудить их к американскому образу жизни. Вместо организации «цветных революций» Трамп обещает сделать Штаты примером для подражания всего остального мира.

Пара инициатив нового американского президента несут серьезные угрозы интересам России.

Первая – это планы снять ограничения с добычи и использования американских углеводородов, что практически неминуемо приведет к падению мировых цен на нефть, газ и уголь.

Вторая – намерение развивать систему ПРО, которую на словах обещают использовать для «сдерживания» Северной Кореи и Ирана и которая де-факто будет в первую очередь угрожать безопасности РФ.

В свой новый рабочий кабинет Дональд Трамп вернул бюст Уинстона Черчилля, который Барак Обама в свое время оттуда убрал, заменив его Линкольном и Мартином Лютером Кингом. Такой символичный жест говорит как о консерватизме Трампа, так и о том, что роль Лондона во внешней политике Вашингтона снова возрастет.

В целом, если не принимать во внимание вопрос экологии, то весь мир, за исключением американских неолибералов и субсидируемых ими элит в других странах, вектором движения Трампа доволен. Внятные правила игры – это однозначно лучше, чем толпы «агитаторов», подспудно навязывающих либеральные ценности и американский образ жизни - как единственно возможные - населению всего Земного шара, с тем чтобы превратить его в многомиллиардную толпу покорных слуг.

При этом сторонники либеральных сил в самих США прекраснейшим образом продемонстрировали, что от фашистов и нацистов они ничем принципиально не отличаются. Демонстрируя вопиющее неуважение к законному выбору других людей, они вышли на улицы американских городов протестовать против ЗАКОННОГО избрания нового президента, доказав тем самым, что закона для них просто не существует. Если чье-то мнение отличается от их взглядов на жизнь – значит, оно априори неверно…

И если Трамп сможет сломать через колено эту систему и всех участников, уже за это ему можно будет сказать большое спасибо. Не обольщаясь, естественно, по поводу всего остального.