Порошенко не поддерживает разрыв дипотношений между Киевом и Москвой

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией, пишет РИА Новости.

По словам депутата Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, глава страны не поддерживает данную инициативу. «Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью», - заявил он.

Ранее сообщалось, что предложение о разрыве дипломатических отношений с РФ содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая была подана в профильный комитет парламента. Отмечалось, что данный пункт готовы принять большинство депутатов Рады.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос о разрыве дипотношений между Москвой и Киевом является суверенным делом Украины, однако такой шаг может навредить гражданам обеих стран.