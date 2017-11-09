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Порошенко не поддерживает разрыв дипотношений между Киевом и Москвой

09:26 9.11.2017
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Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией, пишет РИА Новости.

По словам депутата Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, глава страны не поддерживает данную инициативу. «Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью», - заявил он.

Ранее сообщалось, что предложение о разрыве дипломатических отношений с РФ содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая была подана в профильный комитет парламента. Отмечалось, что данный пункт готовы принять большинство депутатов Рады.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос о разрыве дипотношений между Москвой и Киевом является суверенным делом Украины, однако такой шаг может навредить гражданам обеих стран.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 12:39
Гость: АГД

В отличии от януковича, этот военный преступник.
09.11.2017, 11:54
Гость: МВИ

Вроде бы надо приветствовать мнение "петруся",но почему то такого желания просто нет.Любому понятно,кто такой порошенко и что такое тот же парашенко.Амосам надо от "петруся" начала военных действий против РФ, "петруся" прекрасно понимает,что когда то придётся бежать,а этот момент всё ближе.Бежать можно только в Россию,все остальные варианты для него закончатся быстро и плачевно,при любом раскладе.
09.11.2017, 11:14
Гость: полухохол

"...не поддерживает..",когда разрешат тогда и поддержит,тот кто "шинкует"гроши на войне и ситуации этого не допустят.А "плеватся дерьмом" всегда есть желающие,тем более неза "бесплатно",в России это собчачка,чтобы не пропасть из СМИ или "автошмара"(которую давно ждут в дурдоме или на нарах),а в раде "слуги америки".Ежедневная брехня,не более.
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