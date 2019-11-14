Выиграй билеты на день рождения группы «Крематорий»!

17:48

23 ноября 2019 года в московском "ГлавClub Green Concert" (Орджоникидзе, 11) легендарная группа "Крематорий" отметит свой 36-й день рождения большим праздничным концертом

Кроме этого на концерте пройдёт публичная презентация книги лидера группы Армена Григоряна о полной и правдивой истории "Крема.."

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. Где родился Армен Григорян?

а) Ереван

б) Москва

в) Каир

2. Какой ритуал проводится «Крематорием» на концертах каждые 5 лет?

а) Разбивается гитара

б) Музыканты кидают торт в зал

в) Сжигается шляпа

3. Что коллекционирует лидер «Крематория»?

а) Бутылочные открывалки

б) Магниты на холодильник

в) Браслеты

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 21 ноября.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.