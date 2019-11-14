Выиграй билеты на день рождения группы «Крематорий»!
Кроме этого на концерте пройдёт публичная презентация книги лидера группы Армена Григоряна о полной и правдивой истории "Крема.."
У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.
1. Где родился Армен Григорян?
а) Ереван
б) Москва
в) Каир
2. Какой ритуал проводится «Крематорием» на концертах каждые 5 лет?
а) Разбивается гитара
б) Музыканты кидают торт в зал
в) Сжигается шляпа
3. Что коллекционирует лидер «Крематория»?
а) Бутылочные открывалки
б) Магниты на холодильник
в) Браслеты
Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 21 ноября.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.