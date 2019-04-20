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Глава Гидрометцентра посоветовал россиянам на майские отдыхать на Мальдивах

15:10 20.04.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Лучше всего для пляжного отдыха в период майских праздников подойдут Мальдивы, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воздуха около 28-31 градусов и температура воды 28-29 градусов", - рассказал Вильфанд на пресс-конференции.

Также, по его мнению, для пляжного отдыха подойдет юго-восток Азии. "Погода в юго-восточной Азии будет теплая, но с кратковременными дождями. Температура воздуха днем около 28-30 градусов", - сказал метеоролог.

Комфортная погода будет и на Багамских островах, температура воздуха 28-30 градусов, температура воды 25-26 градусов.

Для экскурсионного отдыха Вильфанд рекомендовал Среднюю Азию. "В это время в Узбекистане, Самарканде дневная температура 26-27 градусов. Еще не очень жарко. В горных регионах температурный фон несколько ниже", - цитирует  Вильфанда "Интерфакс".

В России для экскурсионного отдыха метеоролог порекомендовал Калининград, Казань и Алтай. Средняя температура там будет 17-19 градусов. Также комфортная погода будет в Крыму и на черноморском побережье.

Темы: Туризм
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Комментарии читателей
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20.04.2019, 19:38
Гость: корт

появился большой тренд администрации - в нищих плюнуть
20.04.2019, 18:20
Гость: Боцман

Ведущий синоптик прав видимо часто там бывает по работе погоду лично проверяет в командировках, что отдых в апреле-мае самый лучший сезон на Карибах, Кубе, Мальдивах и Доминикане. Текущая погода Male, Maldives Saturday 7:00 p.m. Light Rain Showers +28С. Там пока относительно не жарко нет летней духоты и достаточно теплая вода, и пока нет ураганов и штормов, тропические леса расцветают, птички радуются и поют, огромные пеликаны как птеродактили пикируют в воду за рыбой. Все другие сезоны не очень подходящие с сентября начинаются ураганы до декабря потом зима прохладно, ветра и сезон дождей, а летом очень жарко тропики под +40 и страшная духота как в сауне москиты тоже не комфортно. А в Крыму и на Черном море в мае еще прохладно воздух ничего а вода в море еще холодная 17-19 загорать можно а купаются только моржи и пузатые мужики с перепою и поддатые девицы без комплексов и маленькие дети за которыми не очень следят пьяные родаки. В РФ без пузыря на пляже делать нечего море не переплывешь. А на Карибах всем туристам на руку надевают пластиковый браслет с именем и названием отеля, это пропуск во все рестораны и в бары. На пляже тоже бар есть и официанты по пляжу ходят можешь заказать у них выпивон и закусон, как они потом находят кто что заказал и не путают большая загадка, все же примерно одинаковые красно-коричневые и в черных очках. А так же по браслету могут установить если кто утоп кроме плавок больше ничего же нет, и их могут тоже потерять.
20.04.2019, 18:19
Гость: stalker

Грошей у большинства россиян на такой отдых не хватит. Видимо у главы Гидрометцентра с этим полный порядок. В отличие от его подчиненных, получающих нищенские зарплаты.
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