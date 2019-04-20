Глава Гидрометцентра посоветовал россиянам на майские отдыхать на Мальдивах

15:10

Лучше всего для пляжного отдыха в период майских праздников подойдут Мальдивы, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воздуха около 28-31 градусов и температура воды 28-29 градусов", - рассказал Вильфанд на пресс-конференции.

Также, по его мнению, для пляжного отдыха подойдет юго-восток Азии. "Погода в юго-восточной Азии будет теплая, но с кратковременными дождями. Температура воздуха днем около 28-30 градусов", - сказал метеоролог.

Комфортная погода будет и на Багамских островах, температура воздуха 28-30 градусов, температура воды 25-26 градусов.

Для экскурсионного отдыха Вильфанд рекомендовал Среднюю Азию. "В это время в Узбекистане, Самарканде дневная температура 26-27 градусов. Еще не очень жарко. В горных регионах температурный фон несколько ниже", - цитирует Вильфанда "Интерфакс".

В России для экскурсионного отдыха метеоролог порекомендовал Калининград, Казань и Алтай. Средняя температура там будет 17-19 градусов. Также комфортная погода будет в Крыму и на черноморском побережье.