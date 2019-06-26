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В Саратове ФСБ предотвратила теракт

11:08 26.06.2019

ФСБ России сообщает о ликвидации в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ, готовившего террористический акт в местах массового скопления людей.

Фото: МВД

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщает  "Интерфакс".

Как рассказали изданию в Центре общественных связей ФСБ.,  член ИГ приобрел все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств и оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатки в одном из гаражных кооперативов Саратова.

В спецслужбе отметили, что на месте происшествия были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело.

Телеканала РЕН ТВ опубликовал оперативное видео ФСБ, на котором обезвреживают боевика.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 15:36
Гость: Вид сверху

Спецслужбы занимаются всеми делами, но только не надо пытаться сделать всё в один день!
26.06.2019, 14:02
Гость: славянин

Сводки как с фронтов. А вообще тех ли они ловят и террористы ли это вообще. Сегодня проблема страны в самой власти, разьедаемой изнутри скрытыми троцкистами и инородцами-космополитами.
\\\\\\\\\
Мы живем в ситуации тотальной лжи. Нашу Страну включили в режим самоуничтожения, людей дезориентируют, вгоняют в нищету, лишают образования. Налицо нарушены все правила и основы национальной безопасности, когда абсолютное меньшинство называющих себя либералами, диктует свою волю абсолютному большинству.
\\\\\\\\\\\
Почему всеми этими делами не занимается ФСБ?
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