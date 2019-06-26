В Саратове ФСБ предотвратила теракт

11:08

ФСБ России сообщает о ликвидации в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ, готовившего террористический акт в местах массового скопления людей.

Фото: МВД

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали изданию в Центре общественных связей ФСБ., член ИГ приобрел все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств и оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатки в одном из гаражных кооперативов Саратова.

В спецслужбе отметили, что на месте происшествия были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело.

Телеканала РЕН ТВ опубликовал оперативное видео ФСБ, на котором обезвреживают боевика.