В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

10:32

В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова.

Как пишет агентство, в своем письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышов высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с "сильным вузом".

"Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", — говорится в письме.

Если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность для молодых людей, считает депутат. По его мнению, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся работать в данном регионе. А это, в свою очередь, поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.

Также он предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.

"Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", — полагает депутат.