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В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

10:32 25.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова.

Как пишет агентство, в своем письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышов высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с "сильным вузом".

"Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", — говорится в письме.

Если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность для молодых людей, считает депутат. По его мнению, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся работать в данном регионе. А это, в свою очередь, поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.

Также он предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.

"Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", — полагает депутат.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Высшее образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 15:21
Гость: Кот Мурр

А Ви таки думали ,что весёлый армян Лаврикян даром самолёты в Латинскую Америку к "друзьям" гоняет?
25.07.2019, 15:20
Гость: Кот Мурр

Для этого всё и задумано.
25.07.2019, 15:20
Гость: Кот Мурр

Пару баранов привёл,вот тебе и "препатаватэл".Делов то!
.
Там какждый десятый выпускник - "медалист",а каждый третий - "отличник".Прямо не Край борцух и криминала,а сказочная страна Джобсов и ломоносовых!
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