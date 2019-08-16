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Новая экспертиза установила, что в «Седьмой студии» «никто ничего не украл»

14:17 16.08.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Защита художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова удовлетворена заключением новой финансово-экономической экспертизы по делу созданной им "Седьмой студии", заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

"Экспертом установлено, что необходимая сумма затрат для проекта "Платформа" в соответствии с рынком составила 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем было выделено на проект - порядка 216,5 млн рублей", - приводит слова Харитонова "Интерфакс".  

"Это означает что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл", - добавил адвокат.

По его словам, защита еще не ознакомилась с полным текстом заключения экспертов, однако в целом удовлетворена их выводами.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на осуществление проекта "Платформа" по популяризации и развитию современного искусства.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 20:34
Гость: такс

Теперь государство должно платить за моральные страдания и выдать пострадавшему минимум 100 миллионов
16.08.2019, 18:42
Гость: argentum

Представители титульной нации воровать не умеют и занимаются только творчеством.
16.08.2019, 17:19
Гость: Виктор.Красноярск.

Зачем режим устраивал этот цирк непонятно. Потратили больше чем выделили , ВО фокус . Как в фильме ,сначала пришли все , но одного недождались , а ПОТОМ ПРИШЛИ ВСЕ И ДАЖЕ ЛИШНИЕ. Зачем этим аферистам от ссыкуства выделяют деньги , они же оказывается могут и сами найти. Думаю все очень просто. На земле низовые служивые подумали правда надо бороться с коррупционерами ,но старшие господа их поправили "Вы кого хватаете за я...ца , это же наши причиндалы". СИСТЕМА РЕЖИМА ДАЛА СБОЙ.Было понятно с самого начала своих развратных жуликов не сдадут, сами такие же.
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