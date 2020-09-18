Экс-защитника Михаила Ефремова Пашаева лишили на год адвокатского статуса

18:47

Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ранее представлявшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев уточнил, что Пашаев лишен статуса сроком на 1 год. "Неутешительное для Пашаева решение. На один год он лишен статуса по решению совета", - сказал Гаглоев.

Президент ФПА Юрий Пилипенко назвал решение о лишении Пашаева статуса наиболее адекватным. "Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - сказал Пилипенко. Он не исключил, что в выборе меры взыскания укрепила и решительность Минюста России по этой проблеме.

На прошлой неделе Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского. Оба представления были направлены во вторник в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым. В Минюсте пояснили, что "высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

Пашаев ранее был трижды лишен адвокатского статуса.