Взялись за «азербайджанскую партию», а что с остальными «этническими группами»?
Как долбануло – так начали задумываться… А почему до этого довели ситуацию в России со всевозможными «диаспорами», национальными олигархами, лоббистами и «обществами дружбы», что теперь в спешном порядке приходится кое-как предпринимать усилия, чтобы сгладить влияние отдельных из них?
А ведь об этом говорилось изначально – нельзя отдавать Россию на растерзание национальным диаспорам и нацменским лидерам (условно – «национальным партиям»), нельзя проводить столь откровенно направленную против государствообразующего русского народа, госнацполитику и миграционную политику. Коль не слушали сразу, то теперь кремлевские политтехнологи вынуждены бить по хвостам, заниматься нивелированием того, чего нельзя было допускать изначально.
Отталкиваюсь от сообщений телеграмм-канала «Незыгарь». Как пишут, в Москве всерьез взялись за азербайджанский бизнес. Сигнал дан непосредственно из аппарата президента. Совершенно верно утверждают, что «азербайджанская партия» в России уже давно представляет из себя турецкую «пятую колонну». А после того, как Анкара стала активно поддерживать Азербайджан в агрессии против Нагорного Карабаха, заявив, что Турция и Азербайджан – «один народ, две страны», Кремль решил взять контроль в свои руки.
Недавно, кстати, заместитель министра иностранных дел Турции пошёл дальше, заявив, что теперь концепция меняется, «Турция и Азербайджан – это один народ и одна страна». Таким образом, Эрдоган подминает под себя Алиева, можно представить, чем это чревато для России, да и для Азербайджана тоже. А к этому нужно добавить переброшенные под эгидой войны за Нагорный Карабах банды сирийских боевиков из запрещенных в России организаций. Тысячи мусульманских экстремистов в 100 километрах от границ России!
А потому в Кремле дали указание провести инвентаризацию по всей России бизнесов, принадлежащих выходцам из Азербайджана. Кремль справедливо полагает, что слишком напряжённо иметь в стране многомиллионную диаспору, управляемую, в конечном счете, из Турции.
Отмечается, что война в Нагорном Карабахе обострила давнюю проблему российского политического и экономического устройства, а именно - в какой степени национальные диаспоры, объединяющие самые разные социальные группы - от «воров в законе» до миллиардеров - влияют на политику государства, имея в виду, конечно, интересы своей исторической родины. Азербайджанская диаспора в России составляет по разным оценкам от 3 до 3,5 миллионов человек, при этом в Москве живет не менее миллиона.
Бизнес-интересы лежат в традиционных для постсоветских азербайджанцев интересах: все виды торговли, а также добыча нефти и газа. Крупнейшие бизнесмены соответственно представляют эти сферы. В их состав по данным Форбс на март 2020 года входят: Вагит Алекперов, Лукойл, 15,2 миллиарда долларов; Араз Агаларов, «Крокус-груп», 1,7 миллиарда долларов; Фархад Ахмедов, портфельный инвестор, 1,4 миллиарда. К этой же группе можно причислить и уроженцев Азербайджана горских евреев Года Нисанова и Зараха Илиева, ТЦ «Европейский», «Фуд-сити», по 2,7 миллиарда, а также лезгина Сулеймана Керимова, Полюс-Золото, 24,7 миллиарда, родившегося в пограничном с Азербайджаном Дербенте, ментально близкого к азербайджанцам.
Таким образом, совокупный капитал азербайджанского лобби можно оценить примерно в 50 миллиардов долларов, а среди активов выделить базовые компании в нефтегазовом секторе, добыче золота, крупнейшие московские оптовые продовольственные рынки, а также строительные и девелоперские компании. Например, Агаларов, чей сын Эмин был в свое время женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, имеет возможность прямых контактов с руководителями России на высшем уровне и обладает немалыми лоббистскими возможностями. Сулейман Керимов, по нынешним «понятиям», бесспорно, один из самых влиятельных бизнесменов, к чьему мнению прислушиваются в кабинетах высших должностных лиц.
Армянское лобби явно уступает азербайджанцам в количестве долларовых миллиардеров. От этого не многим легче. В их число по Форбсу входят: Сергей Галицкий, ныне частный инвестор, 3,4 миллиарда долларов; Самвел Карапетян, ГК «Ташир», 2,5 миллиарда долларов; Андрей Огаджанянц, частный инвестор, 1,8 миллиарда долларов; Альберт Авдолян, частный инвестор, 800 миллионов долларов; братья Саркисовы, Ресо-гарантия, 1,4 миллиарда долларов. Армяне традиционно заняты в финансово-посредническом бизнесе, строительстве и девелопменте и, в меньшей степени, оптовой торговле. Их влияние на властные структуры, кроме ряда регионов, например, Калужская область, сконцентрированы на Москву, где армяне имеют немалое влияние в банковском секторе и в том же строительстве. В общей сложности структурированный капитал диаспоры около 15 миллиардов долларов.
Однако армянское лобби компенсирует относительно слабый сравнительно с азербайджанцами экономический потенциал, имея подавляющее преимущество в формировании общественного мнения и организации внешнеполитического давления. Влиятельное армянское лобби во Франции и США (там оно поддерживает демократов) оказывает серьезнейшее давление на Россию по внешнеполитическим каналам. Армения – геополитический союзник России, армяне – древний многострадальный народ. Но, то, что творят армяне, мигранты в Россию – не многим отличается от проявлений любой иной кавказской или среднеазиатской диаспоры. Такое же, скажем мягко, потребительское и дерзновенное отношение к русским людям и территориям, на которые они переселяются.
Кремль пока в большей степени обеспокоен усиливающимся проазербайджанским влиянием в российских СМИ. Как уточнил позже Незыгарь, Азербайджан через свою нефтяную компанию Socar заключает долгосрочные контракты с российскими изданиями, среди прочих пунктов – поддержка их государственных интересов. В данном случае, речь идёт о формировании вполне определённой точки зрения на конфликт в Нагорном Карабахе. Работа с изданиями, как утверждают источники, строится по принципу частичного финансирования или даже полного выкупа медиа-актива, в частности, это произошло с изданием News.ru. Контракты уже были заключены с «Новой Газетой» и небезызвестным Daily Storm. Всю пропагандистскую работу на территории России координирует посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы. Финансовые же потоки координирует представитель Socar в Москве, владелец News.ru Мусейб Алекперов…
Автор этих слов с большим уважением относится к любому народу, к любому гражданину любой национальности. Но есть интересы государства, проблемы ущемления прав государствообразующего русского народа, на которые, как показывает практика, массам южных представителей национальных меньшинств, прибывающих в Россию, и их формальным и неформальным лидерам нет никакого дела (за редким исключением), ибо они руководствуются своими клановыми или узкоэтническими, или конфессиональными интересами. И речь не только о внешних мигрантах (из Кавказских и Среднеазиатских государств), но и о внутренних (из республик в составе России).
Например, почему верховная власть спокойно взирает на развитие татарского этнического лоббирования? И не только отстраненно смотрит, но, создается впечатление, что и способствует тому. Ждут, пока эта проблема станет общенациональной? Ведь в федеральных властных структурах, многие оказавшиеся этнические татары, ранее работавшие в органах власти Республики Татарстана, отстаивают интересы не столько России, как государства, сколько негласно татарских интересов. При этом идеологи «татарского национализма», явные и латентные, не ведают, что творят, ибо действуют и против своего, татарского народа, потому как гарантии успешного развития татарской культуры в силе государства и русского народа, единстве народов, а не в преследовании корпоративных интересов какой-либо из отдельных групп. В Татарстане не всё ладно с пресечением татарского национализма и сепаратизма, идеи татарского национализма распространяются как в республике, так и за её пределами. А так же - распространение Ислама на исконно русских территориях. Здесь хочу отметить, что я, например, не против усиления Ислама, но с одной простой оговоркой - на территориях, где исконно проживают мусульмане. В противном случае происходит искусственная исламизация России.
«Пока Москва спит, а Казань потворствует, в Татарстане разжигаются сепаратистские настроения», - таков был подзаголовок одного из материалов на РНЛ. Как подмечалось чуть позже EADaily, пышное празднование 100-летия Татарской АССР, которое в Казанском кремле стараются представить как возрождение татарской государственности, утраченной в середине XVI века, прошло под знаком принятия программного документа - «Стратегии развития татарского народа». Небезобидные формулировки и общая направленность этого и ряда иных документов Республики Татарстан требуют отдельного рассмотрения, не вмещающегося в данный материал.
Как отмечает тот же Незыгарь по информации другого телеграмм-канала Алибабаич, в последнее время интересы «татарского лобби» часто фигурируют в различных федеральных проектах. Перевес чаши весов в сторону «татарской партии» вызван усилением позиций Марата Хуснуллина, назначенного в январе 2020 года вице-премьером правительства РФ. Марат Хуснуллин не только сохранил свои позиции в московском строительном «бизнесе» (с 2010 по январь 2020 года был заместителем Собянина по строительству), но и пролоббировал назначение нескольких высокопоставленных чиновников в правительство Мишустина. Так, например, Ирек Файзуллин получил должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Между Татарской Москвой (Хуснуллин) и Татарской Казанью (Минниханов) сложились партнёрские взаимоотношения. Минниханов пополняет кадровый резерв Хуснуллина. С недавних пор Хуснуллин лично лоббирует татарских чиновников не только в федеральные структуры, но и в регионы России.
Будем пока считать, что информация преувеличенная, а на самом деле не до такой уж степени эта группа централизованно руководствуется отстаиванием скрытных татарских интересов внутри России, но в любом случае – не в интересах государства формирование руководящих кадров по этнической протекции. И «татарская группа» - как пример. По такому же принципу можно выделить и многие иные этнические группировки. Даже не буду перечислять их, достаточно посмотреть перечень республик России, особенно входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, хотя – и не только этого округа. В совокупности своей этнические группы раздирают Россию.
Чем занимались всё это время и занимаются до сих государственные структуры, отвечающие за вопросы госнацполитики? Например, Агентство по делам национальностей России. Об этом говорил в 2015 году, когда агентство было образовано. Чем угодно, но только не пресечением всего того, о чем сказано выше, а точнее – поощрением опасных процессов, на борьбу с которыми, как сейчас с азербайджанской проблемой, предпринимаются титанические усилия с неизвестными последствиями. Вместо того, чтобы не допускать порочных явлений и устранять негативные процессы изначально. Агентство по делам национальностей, как и в 1993 -2001 годы Госкомитет по делам федерации и национальностей, а затем - Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям, не просто не способствует укреплению государственности в национальном вопросе, единству народов России вокруг государствообразующего русского народа, но часто занимается потаканием этнического национализма, оправданием потока мигрантов и правовой защитой представителей всех народностей, кроме русских. Ещё и распространяет идеи «толерантности».
Об этих же проблемах только я писал и до 2015 года, начиная с 2010 года. А уж сколько раз – в последние года два? А сколько на эту темы обращали внимание национально-патриотические силы?! Ведь давным-давно предупреждали высшую государственную власть о созревании рисков, угрожающих внутреннему положению государства, которые год от года всё в большей степени дают о себе знать. Толку – никакого. Как на государственном уровне формировали «россиянскую нацию», при которой все народности остаются самими собой, а растворяются в «либеральном интернационале» только русские, так до сих пор этим и озабочены. Как руководствовались тезисом «чем больше мигрантов, тем лучше», так и руководствуются. Зачем? Чтобы сейчас иметь под боком «азербайджанскую партию», турецкую «пятую колонну», которой в принципе не должно было быть. Спрашивается, ну, что ещё нужно сделать патриотической общественности, чтобы федеральная власть изменила свою политику в национальной и миграционной сфере?!
Постоянно обращается внимание, что с каждым годом мигрантов становится всё больше даже в самых глухих и дальних сельских селениях России. Они привносят туда свои порядки, «понятия» и норов. На глазах формируется и крепнет мультикультурализм, «интернационал», направленный против русских. Организованные этнические преступные группы в России – реальность, они замыкаются на структурированные национальные официальные организации – «общества» и «диаспоры», деятельности которых официальная власть придает положительный оттенок. У всех диаспор свои финансовые структуры и олигархи. Каждая из этнических групп преследуют свои цели, но на каком-то уровне их интересы стыкуются, таким образом, создается антирусский, по сути – антигосударственный, «интернационал».
Ну а всевозможные общественные советы по межнациональным вопросам на федеральном уровне, в областях и краях России, прикрываясь тезисом о дружбе народов, озабочены поддержкой и развитием национальных общин и диаспор, способствуя формированию мультинациональной русофобской среды. В таких «общественных советах» из русских обычно присутствуют только либералы и правозащитники с русскими фамилиями, возможно – кто-то из казачества, остальные - все сплошь авторитетные представители национальных диаспор и общин. «Дешевая рабочая сила» мигрантов почему-то никак не сказывается на конечной цене товаров и услуг ЖКХ. Скорее, представителям коренных народов в регионах России работа не достается потому, что она коррупционным образом уже занята мигрантами. И самое главное, далеко не всякий мигрант вообще ориентирован на какую-либо позитивную деятельность, многие из них озабочены вытягиванием ресурсов с местного населения и территорий. Какими методами? Любыми. И незаконными, и преступными…
Итак, сейчас долбануло по азербайджанскому вопросу. Возможно, власть сейчас временно приглушит «азербайджанскую партию». Но что в целом? Почему не предпринимаются системные меры? Этого же, о чем речь шла выше, не видеть невозможно. Будем ждать следующей проблемы? Будем ждать, пока эти «национальные группы» под водительством Запада и по западным «технологиям» объединят свои усилия против государства? Ведь так будет! Повторяю – так будет!.. Что нужно, чтобы во власти удосужились, наконец, решать проблемы, а не заниматься тупой «толерантностью»? Чем вы, во власти, занимались последние лет тридцать? Почему государство не выполняет своих функций в этих вопросах? В чем дело? В «пятой колонне», которая продолжает насаждать свои порядки в государстве? Так разберитесь, выкиньте из органов управления врагов государства, находящихся во власти и всех к ним приближенных!.. И не говорите, что не слышите и не видите то, что не замечать невозможно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Но быть русский , это значит иметь культурный код на основе православия." Минутку, хочу разобраться: значит, греки, сербы, грузины -- это всё русские? Т.к. православие у них было уже тогда, когда русские ещё идолам жертвы приносили.
А они сами-то в курсе про свою "русскость"?
Спасибо за пожелание, но боюсь армянам оно не поможет. Результат слишком очевиден уже сейчас.
Впрочем вторая часть моего поста была не об армянах и азерах -- в РФ они действительно гости. Речь о татарах, чеченах, дагестанцахи т.д., которые у себя дома. Ну а чья воля сильнее, можно увидеть на бесконечных видео, где русские публично извиняются перед Кадыровым.
Характеристика о роли армян, данная 150 лет назад.. не нами.
«В торговле Востока армяне играют роль евреев.Они втираются всюду, от Балканов до Китая,в любом городе вы встретите армян.Между тем, как западные газеты проливают слёзы об участи этого народа, на Востоке не редкость услышать, что эта участь ими заслужена, что они представляют собою удивительную компанию пройдох. В самой Турции они вытесняют сынов этой страны из одного места за другим, и занимают их места. Они прибирают к рукам торговлю, кредитные операции и деньги.Сущие вампиры. Ибо у турок «нет ума и настойчивости христиан»
К Гамсун « Под полумесяцем.»
Издательство Центрального Исполнительного Комитета Советов Р., С.,К.,и К.,Депутатов .Москва. – 1918
Пока наблюдаем у кого эта самая воля сильнее. У армян или у азербайджанцев. Желаю победы обеим сторонам.
или как православная монархия, или как социалистическое где частными будут только услуги, а стратегические отрасли будут находиться в руках государства.