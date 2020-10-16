Взялись за «азербайджанскую партию», а что с остальными «этническими группами»?

Что нужно, чтобы во власти удосужились, наконец, решать проблемы, а не заниматься тупой «толерантностью»? И не говорите, что не слышите и не видите, что творится в госнацполитике!

Как долбануло – так начали задумываться… А почему до этого довели ситуацию в России со всевозможными «диаспорами», национальными олигархами, лоббистами и «обществами дружбы», что теперь в спешном порядке приходится кое-как предпринимать усилия, чтобы сгладить влияние отдельных из них?

А ведь об этом говорилось изначально – нельзя отдавать Россию на растерзание национальным диаспорам и нацменским лидерам (условно – «национальным партиям»), нельзя проводить столь откровенно направленную против государствообразующего русского народа, госнацполитику и миграционную политику. Коль не слушали сразу, то теперь кремлевские политтехнологи вынуждены бить по хвостам, заниматься нивелированием того, чего нельзя было допускать изначально.

Отталкиваюсь от сообщений телеграмм-канала «Незыгарь». Как пишут, в Москве всерьез взялись за азербайджанский бизнес. Сигнал дан непосредственно из аппарата президента. Совершенно верно утверждают, что «азербайджанская партия» в России уже давно представляет из себя турецкую «пятую колонну». А после того, как Анкара стала активно поддерживать Азербайджан в агрессии против Нагорного Карабаха, заявив, что Турция и Азербайджан – «один народ, две страны», Кремль решил взять контроль в свои руки.

Недавно, кстати, заместитель министра иностранных дел Турции пошёл дальше, заявив, что теперь концепция меняется, «Турция и Азербайджан – это один народ и одна страна». Таким образом, Эрдоган подминает под себя Алиева, можно представить, чем это чревато для России, да и для Азербайджана тоже. А к этому нужно добавить переброшенные под эгидой войны за Нагорный Карабах банды сирийских боевиков из запрещенных в России организаций. Тысячи мусульманских экстремистов в 100 километрах от границ России!

А потому в Кремле дали указание провести инвентаризацию по всей России бизнесов, принадлежащих выходцам из Азербайджана. Кремль справедливо полагает, что слишком напряжённо иметь в стране многомиллионную диаспору, управляемую, в конечном счете, из Турции.

Отмечается, что война в Нагорном Карабахе обострила давнюю проблему российского политического и экономического устройства, а именно - в какой степени национальные диаспоры, объединяющие самые разные социальные группы - от «воров в законе» до миллиардеров - влияют на политику государства, имея в виду, конечно, интересы своей исторической родины. Азербайджанская диаспора в России составляет по разным оценкам от 3 до 3,5 миллионов человек, при этом в Москве живет не менее миллиона.

Бизнес-интересы лежат в традиционных для постсоветских азербайджанцев интересах: все виды торговли, а также добыча нефти и газа. Крупнейшие бизнесмены соответственно представляют эти сферы. В их состав по данным Форбс на март 2020 года входят: Вагит Алекперов, Лукойл, 15,2 миллиарда долларов; Араз Агаларов, «Крокус-груп», 1,7 миллиарда долларов; Фархад Ахмедов, портфельный инвестор, 1,4 миллиарда. К этой же группе можно причислить и уроженцев Азербайджана горских евреев Года Нисанова и Зараха Илиева, ТЦ «Европейский», «Фуд-сити», по 2,7 миллиарда, а также лезгина Сулеймана Керимова, Полюс-Золото, 24,7 миллиарда, родившегося в пограничном с Азербайджаном Дербенте, ментально близкого к азербайджанцам.

Таким образом, совокупный капитал азербайджанского лобби можно оценить примерно в 50 миллиардов долларов, а среди активов выделить базовые компании в нефтегазовом секторе, добыче золота, крупнейшие московские оптовые продовольственные рынки, а также строительные и девелоперские компании. Например, Агаларов, чей сын Эмин был в свое время женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, имеет возможность прямых контактов с руководителями России на высшем уровне и обладает немалыми лоббистскими возможностями. Сулейман Керимов, по нынешним «понятиям», бесспорно, один из самых влиятельных бизнесменов, к чьему мнению прислушиваются в кабинетах высших должностных лиц.

Армянское лобби явно уступает азербайджанцам в количестве долларовых миллиардеров. От этого не многим легче. В их число по Форбсу входят: Сергей Галицкий, ныне частный инвестор, 3,4 миллиарда долларов; Самвел Карапетян, ГК «Ташир», 2,5 миллиарда долларов; Андрей Огаджанянц, частный инвестор, 1,8 миллиарда долларов; Альберт Авдолян, частный инвестор, 800 миллионов долларов; братья Саркисовы, Ресо-гарантия, 1,4 миллиарда долларов. Армяне традиционно заняты в финансово-посредническом бизнесе, строительстве и девелопменте и, в меньшей степени, оптовой торговле. Их влияние на властные структуры, кроме ряда регионов, например, Калужская область, сконцентрированы на Москву, где армяне имеют немалое влияние в банковском секторе и в том же строительстве. В общей сложности структурированный капитал диаспоры около 15 миллиардов долларов.

Однако армянское лобби компенсирует относительно слабый сравнительно с азербайджанцами экономический потенциал, имея подавляющее преимущество в формировании общественного мнения и организации внешнеполитического давления. Влиятельное армянское лобби во Франции и США (там оно поддерживает демократов) оказывает серьезнейшее давление на Россию по внешнеполитическим каналам. Армения – геополитический союзник России, армяне – древний многострадальный народ. Но, то, что творят армяне, мигранты в Россию – не многим отличается от проявлений любой иной кавказской или среднеазиатской диаспоры. Такое же, скажем мягко, потребительское и дерзновенное отношение к русским людям и территориям, на которые они переселяются.

Кремль пока в большей степени обеспокоен усиливающимся проазербайджанским влиянием в российских СМИ. Как уточнил позже Незыгарь, Азербайджан через свою нефтяную компанию Socar заключает долгосрочные контракты с российскими изданиями, среди прочих пунктов – поддержка их государственных интересов. В данном случае, речь идёт о формировании вполне определённой точки зрения на конфликт в Нагорном Карабахе. Работа с изданиями, как утверждают источники, строится по принципу частичного финансирования или даже полного выкупа медиа-актива, в частности, это произошло с изданием News.ru. Контракты уже были заключены с «Новой Газетой» и небезызвестным Daily Storm. Всю пропагандистскую работу на территории России координирует посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы. Финансовые же потоки координирует представитель Socar в Москве, владелец News.ru Мусейб Алекперов…

Автор этих слов с большим уважением относится к любому народу, к любому гражданину любой национальности. Но есть интересы государства, проблемы ущемления прав государствообразующего русского народа, на которые, как показывает практика, массам южных представителей национальных меньшинств, прибывающих в Россию, и их формальным и неформальным лидерам нет никакого дела (за редким исключением), ибо они руководствуются своими клановыми или узкоэтническими, или конфессиональными интересами. И речь не только о внешних мигрантах (из Кавказских и Среднеазиатских государств), но и о внутренних (из республик в составе России).

Например, почему верховная власть спокойно взирает на развитие татарского этнического лоббирования? И не только отстраненно смотрит, но, создается впечатление, что и способствует тому. Ждут, пока эта проблема станет общенациональной? Ведь в федеральных властных структурах, многие оказавшиеся этнические татары, ранее работавшие в органах власти Республики Татарстана, отстаивают интересы не столько России, как государства, сколько негласно татарских интересов. При этом идеологи «татарского национализма», явные и латентные, не ведают, что творят, ибо действуют и против своего, татарского народа, потому как гарантии успешного развития татарской культуры в силе государства и русского народа, единстве народов, а не в преследовании корпоративных интересов какой-либо из отдельных групп. В Татарстане не всё ладно с пресечением татарского национализма и сепаратизма, идеи татарского национализма распространяются как в республике, так и за её пределами. А так же - распространение Ислама на исконно русских территориях. Здесь хочу отметить, что я, например, не против усиления Ислама, но с одной простой оговоркой - на территориях, где исконно проживают мусульмане. В противном случае происходит искусственная исламизация России.

«Пока Москва спит, а Казань потворствует, в Татарстане разжигаются сепаратистские настроения», - таков был подзаголовок одного из материалов на РНЛ. Как подмечалось чуть позже EADaily, пышное празднование 100-летия Татарской АССР, которое в Казанском кремле стараются представить как возрождение татарской государственности, утраченной в середине XVI века, прошло под знаком принятия программного документа - «Стратегии развития татарского народа». Небезобидные формулировки и общая направленность этого и ряда иных документов Республики Татарстан требуют отдельного рассмотрения, не вмещающегося в данный материал.

Как отмечает тот же Незыгарь по информации другого телеграмм-канала Алибабаич, в последнее время интересы «татарского лобби» часто фигурируют в различных федеральных проектах. Перевес чаши весов в сторону «татарской партии» вызван усилением позиций Марата Хуснуллина, назначенного в январе 2020 года вице-премьером правительства РФ. Марат Хуснуллин не только сохранил свои позиции в московском строительном «бизнесе» (с 2010 по январь 2020 года был заместителем Собянина по строительству), но и пролоббировал назначение нескольких высокопоставленных чиновников в правительство Мишустина. Так, например, Ирек Файзуллин получил должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Между Татарской Москвой (Хуснуллин) и Татарской Казанью (Минниханов) сложились партнёрские взаимоотношения. Минниханов пополняет кадровый резерв Хуснуллина. С недавних пор Хуснуллин лично лоббирует татарских чиновников не только в федеральные структуры, но и в регионы России.

Будем пока считать, что информация преувеличенная, а на самом деле не до такой уж степени эта группа централизованно руководствуется отстаиванием скрытных татарских интересов внутри России, но в любом случае – не в интересах государства формирование руководящих кадров по этнической протекции. И «татарская группа» - как пример. По такому же принципу можно выделить и многие иные этнические группировки. Даже не буду перечислять их, достаточно посмотреть перечень республик России, особенно входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, хотя – и не только этого округа. В совокупности своей этнические группы раздирают Россию.

Чем занимались всё это время и занимаются до сих государственные структуры, отвечающие за вопросы госнацполитики? Например, Агентство по делам национальностей России. Об этом говорил в 2015 году, когда агентство было образовано. Чем угодно, но только не пресечением всего того, о чем сказано выше, а точнее – поощрением опасных процессов, на борьбу с которыми, как сейчас с азербайджанской проблемой, предпринимаются титанические усилия с неизвестными последствиями. Вместо того, чтобы не допускать порочных явлений и устранять негативные процессы изначально. Агентство по делам национальностей, как и в 1993 -2001 годы Госкомитет по делам федерации и национальностей, а затем - Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям, не просто не способствует укреплению государственности в национальном вопросе, единству народов России вокруг государствообразующего русского народа, но часто занимается потаканием этнического национализма, оправданием потока мигрантов и правовой защитой представителей всех народностей, кроме русских. Ещё и распространяет идеи «толерантности».

Об этих же проблемах только я писал и до 2015 года, начиная с 2010 года. А уж сколько раз – в последние года два? А сколько на эту темы обращали внимание национально-патриотические силы?! Ведь давным-давно предупреждали высшую государственную власть о созревании рисков, угрожающих внутреннему положению государства, которые год от года всё в большей степени дают о себе знать. Толку – никакого. Как на государственном уровне формировали «россиянскую нацию», при которой все народности остаются самими собой, а растворяются в «либеральном интернационале» только русские, так до сих пор этим и озабочены. Как руководствовались тезисом «чем больше мигрантов, тем лучше», так и руководствуются. Зачем? Чтобы сейчас иметь под боком «азербайджанскую партию», турецкую «пятую колонну», которой в принципе не должно было быть. Спрашивается, ну, что ещё нужно сделать патриотической общественности, чтобы федеральная власть изменила свою политику в национальной и миграционной сфере?!

Постоянно обращается внимание, что с каждым годом мигрантов становится всё больше даже в самых глухих и дальних сельских селениях России. Они привносят туда свои порядки, «понятия» и норов. На глазах формируется и крепнет мультикультурализм, «интернационал», направленный против русских. Организованные этнические преступные группы в России – реальность, они замыкаются на структурированные национальные официальные организации – «общества» и «диаспоры», деятельности которых официальная власть придает положительный оттенок. У всех диаспор свои финансовые структуры и олигархи. Каждая из этнических групп преследуют свои цели, но на каком-то уровне их интересы стыкуются, таким образом, создается антирусский, по сути – антигосударственный, «интернационал».

Ну а всевозможные общественные советы по межнациональным вопросам на федеральном уровне, в областях и краях России, прикрываясь тезисом о дружбе народов, озабочены поддержкой и развитием национальных общин и диаспор, способствуя формированию мультинациональной русофобской среды. В таких «общественных советах» из русских обычно присутствуют только либералы и правозащитники с русскими фамилиями, возможно – кто-то из казачества, остальные - все сплошь авторитетные представители национальных диаспор и общин. «Дешевая рабочая сила» мигрантов почему-то никак не сказывается на конечной цене товаров и услуг ЖКХ. Скорее, представителям коренных народов в регионах России работа не достается потому, что она коррупционным образом уже занята мигрантами. И самое главное, далеко не всякий мигрант вообще ориентирован на какую-либо позитивную деятельность, многие из них озабочены вытягиванием ресурсов с местного населения и территорий. Какими методами? Любыми. И незаконными, и преступными…

Итак, сейчас долбануло по азербайджанскому вопросу. Возможно, власть сейчас временно приглушит «азербайджанскую партию». Но что в целом? Почему не предпринимаются системные меры? Этого же, о чем речь шла выше, не видеть невозможно. Будем ждать следующей проблемы? Будем ждать, пока эти «национальные группы» под водительством Запада и по западным «технологиям» объединят свои усилия против государства? Ведь так будет! Повторяю – так будет!.. Что нужно, чтобы во власти удосужились, наконец, решать проблемы, а не заниматься тупой «толерантностью»? Чем вы, во власти, занимались последние лет тридцать? Почему государство не выполняет своих функций в этих вопросах? В чем дело? В «пятой колонне», которая продолжает насаждать свои порядки в государстве? Так разберитесь, выкиньте из органов управления врагов государства, находящихся во власти и всех к ним приближенных!.. И не говорите, что не слышите и не видите то, что не замечать невозможно.