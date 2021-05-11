Одиннадцать человек погибли в результате стрельбы в школе в Казани

11:01 11.05.2021

Жертвами стрельбы в казанской школе стали, по предварительным данным, стали одиннадцать человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.

Отмечается, что среди жертв трагедии есть учитель и школьники. Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.

Здание школы оцеплено бойцами Росгвардии. На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции. Госпитализированы 13 человек.

Часть школьников находится на улице, при этом в школе могут еще находится люди. На место происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным агентства, подростки пронесли в школу №175 в Казани оружие и устроили стрельбу. Также там прогремел взрыв. Одного подростка задержали, второй может удерживать заложников.