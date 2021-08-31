Авиаперевозки внутри России в июле выросли на 29% к «доковидному» 2019 году
Авиаперевозки по России в июле 2021 года выросли до 10,3 млн человек. Этот показатель на 29% больше по отношению к июлю «доковидного» 2019 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева.
«В сравнении с июлем 2020 г., когда перелеты были более существенно ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил на 54%», — говорится в сообщении агентства.
При этом зарубежные авиаперевозки из РФ в июле текущего года составили 2,88 млн человек, что в 2,2 раза меньше «доковидного» июля 2019-го. В июле прошлого года по международным направлениям были перевезены 60 тысяч клиентов, заявили в ведомстве.
Всего в июле 2021 года отечественные авиакомпании перевезли 13,2 млн пассажиров, что на 7% меньше показателя июля 2019 г. и на 94% больше, чем в июле 2020 г. По информации Росавиации, этот показатель составил 12,5 млн. Как отмечает министерство, за январь-июль российские авиакомпании перевезли 57,3 млн пассажиров, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 г., и на 66% больше, чем в тот же период 2020 г.
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