В Пермском крае школьник нанес ножевые ранения учительнице

В городе Добрянке Пермского края учащийся 9 класса напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, которая также была классным его руководителем. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти ее жизнь, пишет ТАСС.

ЧП произошло в 08:00 (06:00 мск) на улице у входа в школу.

Нападавшему 17 лет, он несколько раз оставался на второй год. Сейчас подросток находится в отделе полиции, мотивы его действий выясняются.

По данным телеграм-канала Baza, одноклассники школьника жаловались на его странное поведение и угрозы, родители учеников обращались в полицию. Он состоял на учете, но до отчисления из школы дело так и не дошло, даже несмотря на его неуспеваемость.

Подросток нанес удары ножом педагогу во время школьной линейки из‑за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов. Он также пытался напасть на одноклассников: угрожал им ножом, выкрикивал в их сторону угрозы и обещал добраться до каждого, сообщает Baza.

Возбуждено дело о о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

