В Пермском крае школьник нанес ножевые ранения учительнице
В городе Добрянке Пермского края учащийся 9 класса напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, которая также была классным его руководителем. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти ее жизнь, пишет ТАСС.
ЧП произошло в 08:00 (06:00 мск) на улице у входа в школу.
Нападавшему 17 лет, он несколько раз оставался на второй год. Сейчас подросток находится в отделе полиции, мотивы его действий выясняются.
По данным телеграм-канала Baza, одноклассники школьника жаловались на его странное поведение и угрозы, родители учеников обращались в полицию. Он состоял на учете, но до отчисления из школы дело так и не дошло, даже несмотря на его неуспеваемость.
Подросток нанес удары ножом педагогу во время школьной линейки из‑за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов. Он также пытался напасть на одноклассников: угрожал им ножом, выкрикивал в их сторону угрозы и обещал добраться до каждого, сообщает Baza.
Возбуждено дело о о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
На ноль таких надо умножать как в 1964 убийцу женщины и маленького ребёнка Аркадия Нейланда на ноль умножили несмотря на то, что Аркаше было всего 14 лет и тогда закон не предусматривал больше 10 лет наказания для малолеток а уж тем более смертную казнь. Хрущев лично приказал казнить упыря Аркашу который жестоко убил топором мать и маленького ребёнка чтобы ограбить их квартиру а на вырученные деньги поехать отдыхать в Сухум. Пошли на особые меры и казнили четырнадцатилетнего упыря.
Европа и США тогда встали на защиту Аркадия и говорили, что Советский союз поступил негуманно, что надо было дать маленькому мальчику Аркаше очередной шанс на исправление. Видимо, они не видели фотографии трупов с места преступления и что с ними сделал с помощью топора ангелочек Аркаша. Там только у сына убитой Аркашей женщины около 10 ударов топором по лицу...
Давно пора вернуть смертную казнь как это практиковалось в Советском союзе и увеличить максимально возможный срок заключения для малолеток до 25 лет и до пожизненного заключения в особых случаях. Заигрались мы в дерьмократию и либерастию
местный он
"... нанес ножевые ранения учительнице" - это так названо УБИЙСТВО. На этого мерзавца неоднократно жаловались, всё без толку. Налицо проявился их принцип: " Когда убьют, тогда и приходите".
Вот кому нужно держать таких беспредельщиков в школе, принуждать их к учёбе, создавая тем самым помехи и реальные угрозы нормальным ученикам и персоналу? Кто решил, что это правильно? Наверняка, их собственные детки в безопасности.
учительница умерла
выдавать учителям бронежилеты.