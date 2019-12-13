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Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании

15:58 13.12.2019
Борис Джонсон. Фото с сайта pixabay.com
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По итогам состоявшихся в Великобритании 12 декабря выборов Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Пока не подсчитан результат в одном округе.

По сравнению с предыдущими выборами тори получили на 66 мандатов больше. Это самая крупная победа тори с 1987 года, когда партия под началом Маргарет Тэтчер провела в парламент 376 депутатов, пишет РБК.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса. «Противоречие между правыми и левыми взглядами на экономику утрачивает актуальность, его заменяет новый культурный раскол: желание выйти из ЕС, реформировать миграционную систему и укрепить нацию дало рабочим мотивацию проголосовать за <...> правых [консерваторов]», — считает профессор политических наук в Университете Кента Мэттью Гудвин. «Очевидно, что вопрос Brexit стал доминирующим <...>», — признал теневой канцлер казначейства, депутат от лейбористов Джон Макдоннелл.

Борис Джонсон, будучи лидером победившей партии, посетил в пятницу Букингемский дворец. Королева Великобритании Елизавета II поручила ему  сформировать новое правительство, сообщает "Интерфакс".

 

Темы: Brexit, Великобритания
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 18:41
Гость: брексИгнутый

Продолжение сериала тянуть осла за уши будет!
13.12.2019, 18:37
Гость: Похоже,

Британии кирдык скоро.
13.12.2019, 18:30
Гость: Это

тот, который любит свиные головы?
Все комментарии (8)
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