Партия Бориса Джонсона одержала победу на выборах в Великобритании

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По итогам состоявшихся в Великобритании 12 декабря выборов Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Пока не подсчитан результат в одном округе.

По сравнению с предыдущими выборами тори получили на 66 мандатов больше. Это самая крупная победа тори с 1987 года, когда партия под началом Маргарет Тэтчер провела в парламент 376 депутатов, пишет РБК.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса. «Противоречие между правыми и левыми взглядами на экономику утрачивает актуальность, его заменяет новый культурный раскол: желание выйти из ЕС, реформировать миграционную систему и укрепить нацию дало рабочим мотивацию проголосовать за <...> правых [консерваторов]», — считает профессор политических наук в Университете Кента Мэттью Гудвин. «Очевидно, что вопрос Brexit стал доминирующим <...>», — признал теневой канцлер казначейства, депутат от лейбористов Джон Макдоннелл.

Борис Джонсон, будучи лидером победившей партии, посетил в пятницу Букингемский дворец. Королева Великобритании Елизавета II поручила ему сформировать новое правительство, сообщает "Интерфакс".