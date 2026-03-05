Светлана Гершанова «Поэзия дерзкое дело» (DVD-версия)

Исполнитель: Светлана Гершанова, Название: «Поэзия – дерзкое дело», Стиль: звучащая поэзия, Год: 2020

Поэтессе Светлане Гершановой исполнилось два года назад 90 лет. Слава Богу, она до сих пор в строю, здравствует и вынашивает новые проекты. Светлана Юрьевна выпускает не только свои книги, но и диски — как с песнями на свои стихи, так и аудиосборники, где декламирует собственные произведения. Один из них - «Поэзия дерзкое дело» - вышел не только в формате CD (с желтым фоном), но и в DVD-версии (с синим фоном .

Когда мы писали о первом из них, то отмечали проникновенную интонацию Светланы Гершановой, предельно сокращающей дистанцию со слушателем. Воображение наотрез отказывалось представить автора этих доверительных произведений в опутанной проводами казенной студии. А теперь нам даже не надо и силиться представлять поэтессу: вот она, перед нами — читает те же самые стихи.

К счастью, в обстановке, которой она находится, нет ничего официозного и техногенного. Темное пространство, кресло, низенький стеклянный столик. На нем — рукописи и изданная книга. Периодически Светлана Юрьевна берет в руки то одно, то другое, но декламирует неизменно по памяти, а артефакты придают услышанному «ламповый» антураж.

Во время исполнения стихотворений вид у поэтессы неизменно воодушевленный, но никакой нарочитой театрализации не наблюдается. Важны скупые жесты, повороты… Так, прочитав стихотворение «Маме», Светлана Гершанова склоняет голову, а одно из лучших своих стихотворений «В гостинице» исполняет по ролям, но, опять же, без натужного лицедейства. С ненавязчивой улыбкой исполняются стихи, где есть место шутке, вроде «Я вдруг себя почувствовала рыжей».

Помимо стихов, на DVD есть несколько видеоклипов. Некоторые из них, вроде «Одуванчиков», предельно просты и ближе к слайд-шоу, элементы которого есть и в «Зиме» Софии Ротару, но в последнем случае кадры снежных заносов по-настоящему завораживают. Но вне конкуренции — фееричное исполнение Валентиной Толкуновой «Ярмарки» на «Песне 90» с разухабистыми танцами и неподражаемой мимикой.

Ждем от Светланы Гершановой новый диск «Белая ворона», который она как раз готовит!