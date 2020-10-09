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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

12:40 9.10.2020

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН, сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Отмечается, что премия была присуждена "за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами, и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

Всемирная продовольственная программа была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Как пишет "Интерфакс", Нобелевский комитет заранее не раскрывает претендентов на получение премии мира, однако в СМИ так или иначе попадает инсайдерская информация об отдельных инициативах. Так, ранее сообщалось о выдвижении на соискание этой премии президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, оппозиционера Алексея Навального. 

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев - в 1990 году.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 19:24
Гость: blog2038,.

Они уже делятся и притом без премии.
09.10.2020, 16:17
Гость: Шило

И ЧО!!!!? ЭТА ПРОГРАМА С КЕМ ТО ПОДЕЛИТЬСЯ??????
09.10.2020, 15:58
Гость: о?

"За усилия по борьбе с голодом", т.е. ВСЕ ПРОСОРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, которые ОТОБРАЛИ У АЗИИ, АФРИКИ, Юж. АМЕРИКИ и КОТОРЫЕ геойропейцыССшанцы НЕ МОГУТ КУПИТЬ, т.к. ОБНИЩАЛИ ПОСЛЕ КОРОННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ, ОПЯТЬ ОТДАДУТ ТЕМ, У КОГО УКРАЛИ, ЗА ИХ ЖЕ ДЕНЬГИ!
09.10.2020, 15:28
Гость: Сердечник

придумали глобализацию, получили глобальную несправедливость
09.10.2020, 15:01
Гость: Alex203

А эта премия не за мир присуждается, а за намерения. Как Мубараку ибн Хуссейну Обаме.
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