Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

12:40

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН, сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Отмечается, что премия была присуждена "за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами, и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

Всемирная продовольственная программа была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Как пишет "Интерфакс", Нобелевский комитет заранее не раскрывает претендентов на получение премии мира, однако в СМИ так или иначе попадает инсайдерская информация об отдельных инициативах. Так, ранее сообщалось о выдвижении на соискание этой премии президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, оппозиционера Алексея Навального.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев - в 1990 году.