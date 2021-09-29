В Японии выбрали нового премьер-министра

12:32 29.09.2021

В Японии прошли выборы нового главы правящей партии, который станет премьер-министром страны. Победу одержал экс-глава МИД Японии Фумио Кисида, передает агентство Kyodo.

Во втором туре Кисида обогнал «министра вакцинации» (так местная пресса называет должность министра по делам административной реформы, который отвечает за кампанию по вакцинации) Таро Коно.

Вначале на должность главы правящей Либерально-демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, претендовали четыре кандидата: двое мужчин и две женщины. Кроме Кисиды и Коно за этот пост боролись экс-министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаичи и заместитель генсекретаря партии Сэйко Нода.

В первом туре никто из претендентов не смог получить требуемого для победы большинства голосов. При этом Кисида опережал Коно всего на один голос. Экс-глава МИД получил 256 голосов, его ближайший соперник — 255, пишет Kyodo. Такаичи набрала 188 голосов и Нода — 63.

Во втором туре, когда борьба проходила между Кисидой и Коно, первый набрал 257 голосов, второй — 170.