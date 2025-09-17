Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт

Чего добивается Израиль? Полного изгнания палестинцев из Палестины? Удастся ли ему совершить это безнаказанно? Арабо-израильский конфликт может быть решен лишь в результате покидания земель Палестины одним из народов, уверен эксперт

Отчет ООН о геноциде в секторе Газа со стороны Израиля является ложным, он составлен на основе информации, предоставленной ХАМАС и не учитывает другие источники, утверждают в МИД Израиля.

Тель-Авив назвал авторов доклада «доверенными лицами» ХАМАС и обвинил их в антисемитизме. В МИД Израиля также заявили, что отвергают обвинения в геноциде и потребовали распустить комиссию.

«Доклад полностью основан на лжи ХАМАС, отмытой и повторенной другими. Эти измышления уже были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата), которое опровергло все до единого ложные утверждения о геноциде. Само собой разумеется, что три автора даже не попытались прокомментировать очевидные выводы исследования BESA», — говорится в заявлении МИДа.

В ночь на вторник, 16 сентября, израильские военные начали наступление на город Газа. Как утверждает Axios, «наземное наступление» ЦАХАЛ началось с «целью оккупации Газы».

При этом, по данным издания, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «не намерена препятствовать израильской стороне». Вашингтон позволит Израилю самостоятельно «принимать решения касательно конфликта».

«Военные „не отступят и не ослабят натиск“, пока не завершат свою миссию», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

На фоне всей этой воинственной риторики независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.

И что, мир признал геноцид — и снова будет смотреть сквозь пальцы? Чего добивается Израиль? Полного изгнания палестинцев из Палестины? Удастся ли ему совершить это безнаказанно?

— Арабо-израильский конфликт может быть решен лишь в результате покидания земель Палестины одним из народов, — уверен доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

— Никакие добрососедские отношения между арабами и сионистами невозможны, поскольку и те, и другие считают эти земли своими. Стратегия сторон направлена на выдавливание жителей противоборствующей стороны: это было задачей террористической вылазки ХАМАС в октябре 2023 года, после чего жители Израиля начали массово уезжать из страны, подобную же цель преследует сионистский режим на территории сектора Газа, совершая акты геноцида.

— Если им удастся зачистить Газу, что дальше?

— После зачистки Газы у сионистов не окажется крупных врагов, поскольку западный берег реки Иордан испещрен израильскими поселениями. Мировое сообщество все понимает и реагирует сугубо формально, Трамп же является сторонником еврейского государства вслед за многочисленными религиозными протестантами в США, буквально воспринимающих ветхозаветные пророчества о воссоздании на Сионе царства.

Безусловно, лидер западного мира публично одернет Израиль, но всерьез противодействовать ему не станет.

— Призывы к тому, чтобы де-факто взять территорию Газы под полный контроль (как это было после Шестидневной войны и до середины 2000-х годов) со стороны части израильских политиков и публицистов действительно периодически звучат, — говорит директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. — Но такой путь тоже требует серьезных ресурсов — Израилю в таком случае потребуется держать в этом секторе довольно значительную группировку и вкладывать дополнительные средства, по крайней мере в решение текущих социально-экономических проблем территории.

Судя по всему, пока для израильской стороны задача-минимум — максимально ослабить военную инфраструктуру «ХАМАС» и, возможно, попытаться найти среди палестинцев достаточно кадров, на которые можно будет более-менее опереться при организации управления сектором.

Сообщения о вооруженных группах из числа арабов, на сотрудничество с которыми может надеяться Израиль в рамках своей стратегии в Газе, в медиа-пространтстве периодически появлялись.

— Мир, как обычно, осудит, но никто никак не вмешается?

— Определенное давление на Израиль, скорее всего, будет. Но тут многое зависит и от того, насколько длительным будет новый этап вооруженной эскалации вокруг Газы.

— Лига арабских государств призвала страны пересмотреть отношения с Израилем. А кто реально готов пересмотреть и как? Эрдоган предлагает санкции, но кто решится? И чьи санкции реально могут сделать больно Израилю?

— Если не считать США, куда направляется значительная часть израильского экспорта и которые оказывают важную поддержку еврейскому государству в военно-технической сфере, важную роль для Израиля играют и экономические отношения с европейскими странами.

Как известно, Биньямин Нетаньяху недавно заявил о возможности вынужденного перехода страны к «экономике с автаркическими чертами» именно на фоне осложнения отношений с европейскими государствами. Что, кстати, вызвало активную критику со стороны оппозиции. Премьер Израиля имел ввиду прежде всего перспективы своей оборонной отрасли. Но и на экономику Израиля в целом любые новые сложности в отношениях со странами ЕС тоже могут влиять.

— А Трамп? Снова закроет глаза? Он вообще на любой геноцид со стороны Нетаньяху глаза закроет?

— В каких-то случаях Трамп будет дистанцироваться от действий Израиля. Тем не менее, пока госсекретарь США Марко Рубио выразил от имени Белого дома «непоколебимую поддержку» Израилю. В целом же, именно жесткая линия правительства Нетаньяху действующему хозяину Белого дома вполне выгодна.

С точки зрения внешнеполитических целей Трампа, Израиль может выступить роли «злого полицейского» в ситуациях, когда сами США хотят минимизировать прямое вмешательство в какую-то ситуацию. В рамках внутриполитических — хотя за Трампа на президентских выборах-2024 голосовали и американские мусульмане, но основной костяк республиканских избирателей любые жесткие действия Израиля, конечно, поддержит.

— По-вашему, есть ещё шанс на заключение хоть какой-то сделки? ХАМАС настроен на войну до последнего араба?

— Хотя госсекретарь США Марко Рубио и заявил о «последнем шансе на сделку», пока вероятность такого соглашения представляется не очень высокой. В чуть более долгосрочной перспективе стоит учесть, что гибель функционеров ХАМАС может дополнительно усиливать радикализацию этого движения, постепенно выводя на первые роли фигуры, не настроенные на переговоры.

При этом, конечно, гибель командиров и других функционеров ХАМАС усиливает для этого движения риски дезорганизации, на что, вероятно, и рассчитывают в руководстве Израиля.

— Давайте пофантазируем. Допустим, все планы Нетаньяху волшебным образом реализовались, Газы нет, палестинцев выселили. Сможет ли Израиль жить без врагов? На борьбе с врагами всё устройство страны держится.

— Как известно, есть примеры вполне прагматичных отношений Израиля с государствами, которые несколько десятилетий назад вступали с ним в военные конфликты — как Египет или Иордания. Но, даже если вероятность прямого вооруженного столкновения с другими государствами у Израиля будет минимальна, вполне реальные риски в сфере безопасности для него будут сохраняться — например, из-за активности радикальных исламистских движений или в случае смены режимов на более радикальные в других странах региона.