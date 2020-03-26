Стандартные памятники из гранита по ценам от производителя

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Традиционно для производства памятников на могилу используется гранит – природная горная порода



Это природный камень, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками и презентабельным видом. Разнообразие цветов позволяет реализовывать эскизы любой сложности.

Если вы хотите увековечить память о родном и близком человеке, то заказать гранитный памятник по самой выгодной цене можно в компании iGranit. Это ведущий производитель в России, который использует исключительно сертифицированные материалы, новейшее оборудование и проверенные технологии.

Представленная компания выпускает памятники в широком ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить запросы всех категорий покупателей. Для дополнительного удобства в каталоге представлены реализованные проекты. Любой из них можно взять за основу, внести изменения. Также завод работает с эскизами заказчика. Наибольшим спросом пользуются стандартные модели. Они представляют собой монолитную плиту, которая обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• обозначение границ места захоронения;

• облегчает уход за могилой;

• предоставляет возможность реализовать любые идеи по оформлению;

• придает могиле эстетичный вид.

Как будет смотреться такое надгробие, представлено в каталоге на официальном сайте производителя https://igranit.ru/nadgrobny-e-pamyatniki/. Поскольку предприятие располагает современной материально-технической базой, то оно может изготовить надгробия разных форм и размеров. Характеристики конструкции обсуждаются с каждым клиентом персонально. Только после согласования деталей рассчитывается стоимость, сроки, а затем макет передается в производство.

Преимущества гранитных памятников

Компания iGranit дорожит своей репутацией, поэтому прикладывает все усилия для того, чтобы предложить покупателям товар наивысшего качества. Для этого ведется тщательный отбор материалов. Гранит выбран неслучайно. Это природный минерал, в котором сочетается прочность, надежность и долговечность. Использовать его можно в регионах с разными климатическими условиями. Даже под действием атмосферных осадков, ультрафиолета и прочих явлений природы возведенные мемориалы не утратят первозданного вида. При этом они не требуют трудоемкого и дорогостоящего ухода.