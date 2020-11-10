Продовольственные карты для семей с детьми появились в трех регионах РФ

Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин

С ноября 2020 года в трех российских регионах начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта", пишет Москва 24 со ссылкой на Общероссийский народный фронт. 

Семьи – участники проекта могут ежемесячно покупать продукты по карте на сумму до 1000 рублей. Пока этой услугой может воспользоваться только тысяча семей в Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях.

"Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование продкартой. Целью организаторов является оказание помощи двум миллионам семей, которые, по данным Росстата, являются нуждающимися", – подчеркнули в ОНФ.

По программе "Продовольственная карта" можно приобрести только продукты первой необходимости. Для покупки алкоголя или табачных изделий она недоступна.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2020, 07:44
    Гость: stalker

    Да что там продкарта. Надо сразу на карточки переходить как в военное время. И то верно. Мы ведь ударными темпами свое сельское хозяйство в рамках импортозамещения развиваем. Только вот, как оказывается, не все это продовольствие по зубам гражданам страны.

  2. 11.11.2020, 06:48
    Гость: Евгений В

    "Для покупки алкоголя или табачных изделий она недоступна" - Чисто ханжеская фраза дебильных чиновников в виде лапши.
    Рассчитана заведомо на семьи, где родители все пропивают и прокуривают. По карте детям дают на месяц выживания целых 1000 рублей!

  3. 11.11.2020, 06:05
    Гость: Время Ч.

    Хватит ныть, эта пандемия многие страны до ручки довела, и твои любимые США в том числе. Там тоже продкарточки.

  4. 11.11.2020, 03:59
    Гость: доцент

    \ Семьи – участники проекта могут ежемесячно покупать продукты по карте на сумму до 1000 рублей.
    Мой кот жрал на 10 тыров в месяц!

  5. 11.11.2020, 01:42
    Гость: АлексейВ

    Всё как в США, продовольственные карты. И куча низко оплачиваемых работ полагаю. Средний класс же убили.
    Так что все по плану

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