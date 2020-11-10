Продовольственные карты для семей с детьми появились в трех регионах РФ
С ноября 2020 года в трех российских регионах начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта", пишет Москва 24 со ссылкой на Общероссийский народный фронт.
Семьи – участники проекта могут ежемесячно покупать продукты по карте на сумму до 1000 рублей. Пока этой услугой может воспользоваться только тысяча семей в Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях.
"Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование продкартой. Целью организаторов является оказание помощи двум миллионам семей, которые, по данным Росстата, являются нуждающимися", – подчеркнули в ОНФ.
По программе "Продовольственная карта" можно приобрести только продукты первой необходимости. Для покупки алкоголя или табачных изделий она недоступна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да что там продкарта. Надо сразу на карточки переходить как в военное время. И то верно. Мы ведь ударными темпами свое сельское хозяйство в рамках импортозамещения развиваем. Только вот, как оказывается, не все это продовольствие по зубам гражданам страны.
"Для покупки алкоголя или табачных изделий она недоступна" - Чисто ханжеская фраза дебильных чиновников в виде лапши.
Рассчитана заведомо на семьи, где родители все пропивают и прокуривают. По карте детям дают на месяц выживания целых 1000 рублей!
Хватит ныть, эта пандемия многие страны до ручки довела, и твои любимые США в том числе. Там тоже продкарточки.
\ Семьи – участники проекта могут ежемесячно покупать продукты по карте на сумму до 1000 рублей.
Мой кот жрал на 10 тыров в месяц!
Всё как в США, продовольственные карты. И куча низко оплачиваемых работ полагаю. Средний класс же убили.
Так что все по плану