Продовольственные карты для семей с детьми появились в трех регионах РФ

23:19 10.11.2020

С ноября 2020 года в трех российских регионах начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта", пишет Москва 24 со ссылкой на Общероссийский народный фронт.

Семьи – участники проекта могут ежемесячно покупать продукты по карте на сумму до 1000 рублей. Пока этой услугой может воспользоваться только тысяча семей в Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях.

"Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование продкартой. Целью организаторов является оказание помощи двум миллионам семей, которые, по данным Росстата, являются нуждающимися", – подчеркнули в ОНФ.

По программе "Продовольственная карта" можно приобрести только продукты первой необходимости. Для покупки алкоголя или табачных изделий она недоступна.

