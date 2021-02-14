Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%

Магистральный газопровод "Северный поток - 2" на текущий момент построен уже более чем на 95%. Об этом заявлил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1".

"Северный поток - 2" - это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект", - цитирует его ТАСС.

По словам Новака, газопровод в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются помешать его реализации.

"В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.02.2021, 22:29
    Гость: Немо

    А Россия богаче Мексики? Ты уверен?
    Украина - это часть России и то, что творится в ней, прямо относится к России.

  3. 14.02.2021, 22:28
    Гость: Немо

    красиво поёшь, Витя. Тебя бы да на ночь глядя слушать, я бы спал как ребёнок. А то мысли какие-то глупые идут, всё сравниваю что давала людям советская власть, причём прямо с её начала, с 1917 года и что даётотнимает нынешняя, причём прямо с начала её прихода - 1991 года. Что другая была? Нет, дружок, колода тажа самая, просто тусуется.

Все комментарии (15)
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