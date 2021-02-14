Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%

17:03 14.02.2021

Магистральный газопровод "Северный поток - 2" на текущий момент построен уже более чем на 95%. Об этом заявлил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1".

"Северный поток - 2" - это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией "Газпром" создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект", - цитирует его ТАСС.

По словам Новака, газопровод в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются помешать его реализации.

"В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - сказал он.