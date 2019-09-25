Павел Устинов пообещал поддержку политзаключенным

15:17

Освобожденный из СИЗО под подписку о невыезде актер Павел Устинов записал видеоролик, в котором обратился к близким по духу людям.

Пережив задержание за участие в протестной акции и осуждение на 3,5 года, Устинов поблагодарил всех, кто ратовал за его освобождение, заявив, что они его «реально спасли». «[В данный момент] я знакомлюсь с делами других ребят, с которыми мы случайно вместе оказались в «московском деле», - заявил он в видеообращении на «Дожде». – Я хочу выразить поддержку родственникам. Я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома со своими родными и близкими. Родители этих ребят, держитесь — я не останусь ни в коем случае в стороне, я буду поддерживать их [фигурантов] всеми возможными способами».

Процедура рассмотрения приговора Устинову назначена на 26 сентября. Между тем, стало известно, что следователь по делу Павла Устинова Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве, уже подав рапорт об отставке. «Своему руководству Заварзин объяснил свое увольнение сложной обстановкой в СКР. Следователь по делу Устинова «просто устал быть крайним»», — пишет Baza.