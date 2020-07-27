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Гоша Куценко записал видеообращение в поддержку протестующих в Хабаровске

12:05 27.07.2020
Гоша Куценко записал видеоролик в поддержку протесов в Хабаровске
Гоша Куценко © KM.RU

Звезда фильмов «Ночной дозор» и «Елки» Гоша Куценко записал видеоролик, в котором выразил свою солидарность с протестующими в Хабаровске против смещения губернатора Серей Фургала.

Актер заявил, что, несмотря на глухое молчание федеральных каналов про многотысячные митинги, он уже две недели каждый день ложится спать с мыслью о том, что народ в Приморском крае выходит на улицу. Отметив, что время рассудит, кто прав, кто виноват, Куценко подчеркнул, что сейчас правда на их стороне и душой он с манифестантами.

Артист сравнил Хабаровские улицы со сценой, на которой развернулась честная драматическая борьба. «Я с вами на этом спектакле – как актер говорю», - подытожил Гоша Куценко.
 

Темы: Народные протесты, Хабаровск, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 13:53
Гость: www

Флюгер колыхнуло. От любого кто на улицу в Москве вышел, в 100 раз больше толку, чем от него.
27.07.2020, 13:23
Гость: совет

Лицедеям не надо лезть в политику.
27.07.2020, 12:42
Гость: Не то,

что печально известные безруковы, машковы, бариновы.
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