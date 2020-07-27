Гоша Куценко записал видеообращение в поддержку протестующих в Хабаровске

12:05

Звезда фильмов «Ночной дозор» и «Елки» Гоша Куценко записал видеоролик, в котором выразил свою солидарность с протестующими в Хабаровске против смещения губернатора Серей Фургала.

Актер заявил, что, несмотря на глухое молчание федеральных каналов про многотысячные митинги, он уже две недели каждый день ложится спать с мыслью о том, что народ в Приморском крае выходит на улицу. Отметив, что время рассудит, кто прав, кто виноват, Куценко подчеркнул, что сейчас правда на их стороне и душой он с манифестантами.

Артист сравнил Хабаровские улицы со сценой, на которой развернулась честная драматическая борьба. «Я с вами на этом спектакле – как актер говорю», - подытожил Гоша Куценко.

