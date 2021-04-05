«Застава Ильича» и «АССА» украсили коллекцию фестиваля в Роттердаме

«Застава Ильича» и «АССА» украсили коллекцию фестиваля в Роттердаме

Две советские ленты «Застава Ильича» и «АССА» попали в юбилейную коллекцию кинофестиваля в Роттердаме.

«Застава Ильича» Марлена Хуциева вошла в престижную подборку в своей режиссерской версии, которая была представлена лишь в 1988 году, в то время, как цензурный вариант был представлен в 1965-м под названием «Мне двадцать лет». Кроме того, из отечественных картин в коллекции удостоилась быть «АССА» Владимира Соловьева с песнями Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя, сообщает РИА Новости.

Юбилейная коллекция размещена на сайте Международного Роттердамского кинофестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50 к полувековому юбилею кинофорума. Из иностранных картин туда попали «Мертвец» Джима Джармуша и «Последний фильм» Денниса Хоппера.  

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