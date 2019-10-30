Племянница экс-«Иванушки» Яковлева обвинила в его смерти гражданскую жену

12:09

Племянница скончавшегося два года назад экс-участика поп-трио «Иванушки International» Олега Яковлева обвинила его гражданскую супругу Александру Куцевол в смерти дяди.

На программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым родственница певца предъявила бывшей избраннице музыканта претензии в том, что та отключила участника поп-коллектива от аппарата искусственной вентиляции легких. «Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать», — бушевала Яковлева.

Примечательно, что племянница певца не стала предоставлять доказательства своих слов. Часть зрителей не поверили женщине и попытались уличить ее в корыстолюбии и желании получить наследство Олега Яковлева.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни, поступив в больницу с пневмонией.