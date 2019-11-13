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«СерьГа», 17 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

20:33 13.11.2019
«СерьГа», 17 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Основанная экс-басистом "Бригады С" Сергеем Галаниным, группа "СерьГа" с ходу заняла место в высшем эшелоне русского рока

Появившись на свет вскоре после выхода галанинского сольника "Собачий вальс" (куда вошли такие хиты, как "Спокойной ночи" и "А что нам надо"), свой первый концерт "СерьГа" отыграла в режиме "разведка боем" - в компании "Алисы" и "Чайфа".

Собравшись под самоуверенным слоганом "Для тех, у кого есть уши", четверть века спустя группа "СерьГа" остается образцом долговечности и оплотом стабильности, на что исправно указывают ее записи (вроде недавнего альбома "Приметы") и о чем напомнит приуроченное ко дню рождения Галанина шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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