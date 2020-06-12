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Рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на 2021 год

11:06 12.06.2020
Фестиваль Нашествие
Фото © KM.RU, Анастасия Ермолова
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Организаторы крупнейшего музыкального рок-фестиваля "Нашествие" объявили о переносе мероприятия на 2021 из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы до последнего момента хотели, чтобы «главным приключением года» для наших зрителей стало НАШЕСТВИЕ, но в этом году такой слоган достается коронавирусу", - говорится на сайте фестиваля. 

Организаторы добавили, что в нынешних эпидемиологических условиях, обеспечить безопасность посетителей на таком мероприятии как "Нашествие" не представляется возможным. 

В связи с этим было принято решение о переносе мероприятия на следующий год. Организаторы просят сохранить купленные билеты, отмечая, что они будут действительны на следующий год.

Аналогичное заявление сделали и власти Тверской области, где обычно проводится фестиваль. "Исходя из предписаний Роспотребнадзора, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории нашего региона. Уверен, все относятся к этому с пониманием", - заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Фестиваль "Нашествие" должен был пройти 26-28 июля в Завидове Тверской области. Организаторы до последнего заявляли, что фестиваль состоится несмотря ни на что.

Фестиваль "Нашествие" проводится в Тверской области ежегодно, привлекая более 100 тыс. зрителей. 

Темы: Конкурсы и фестивали, Музыкальные фестивали в России
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 19:31
Гость: Юляша

Что ни зарисовки с любого из этих сборищ - бездарные вопли со сцены,и кучи пьяных и обдолбанных,валяющихся по уши в непролазной грязи "благодарных зрителей" :))
12.06.2020, 14:20
Гость: Чингис

А як жеж ?100 тыщ недоумков помножим...да хоть на 100 евро - это буди-и-ит (как у Райкина)...ЭГЕЖ...это будит...сумасшедшие денги для провинции...за это можно на все что угодно закрыть зенки ?!?
да еще прибавь ментовские и т.п. взятки и всякие штрафы еще на столько же.
А сколько водки и залежавшегося пива будет "реализовано в розничной сети и общепите" !Еще столько же,О !
12.06.2020, 14:11
Гость: Реалло

Сборище нариков и алкашей под эгидой "фестиваля"...но бабло,вероятно,как всегда не пахнет ?Это вариант крымского омерзительного казантипа,который хватило ума ликвидировать как явление.
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