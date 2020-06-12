11:06

Организаторы крупнейшего музыкального рок-фестиваля "Нашествие" объявили о переносе мероприятия на 2021 из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы до последнего момента хотели, чтобы «главным приключением года» для наших зрителей стало НАШЕСТВИЕ, но в этом году такой слоган достается коронавирусу", - говорится на сайте фестиваля.

Организаторы добавили, что в нынешних эпидемиологических условиях, обеспечить безопасность посетителей на таком мероприятии как "Нашествие" не представляется возможным.

В связи с этим было принято решение о переносе мероприятия на следующий год. Организаторы просят сохранить купленные билеты, отмечая, что они будут действительны на следующий год.

Аналогичное заявление сделали и власти Тверской области, где обычно проводится фестиваль. "Исходя из предписаний Роспотребнадзора, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории нашего региона. Уверен, все относятся к этому с пониманием", - заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Фестиваль "Нашествие" должен был пройти 26-28 июля в Завидове Тверской области. Организаторы до последнего заявляли, что фестиваль состоится несмотря ни на что.

Фестиваль "Нашествие" проводится в Тверской области ежегодно, привлекая более 100 тыс. зрителей.