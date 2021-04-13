В Минске впервые ввели ограничения на заполняемость концертных залов

В Минске впервые ввели ограничения на заполняемость залов

Горисполком Минска инициировал изменения в Комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в столице Белоруссии.

Начиная с 7 апреля 2021 года в белорусской столице разрешается проводить культурные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия и соревнования на объектах «при условии заполнения мест проведения не более чем на 50% от максимальной заполняемости, использования только посадочных мест, рассадки зрителей не менее 1 — 1,5 метра друг от друга». Продажу билетов необходимо проводить также с учётом означенных условий. Ранее таких ограничений в Минске не было.

Напомним, что в июле 2020 года в разгар пандемии коронавируса, когда в большинстве стран мира был запрет на концерты, Белоруссия с успехом провела фестиваль «Славянский базар» в Витебске.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2021, 11:23
    Гость: Человек

    Очень жаль. Но... я не знаю, кто и каким образом шантажировал Александра Григорьевича, чтобы он закрыл глаза на это решение Минского Горисполкома. (То, что "корень зла" находится далеко за пределами Белоруссии, очевидно).

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