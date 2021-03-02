Разбираемся: что такое забор из профнастила

Нередко гуляя за городом, вы замечали заборы из секций, сделанные из необычного рифленного материла. Но мало кто знает, что материал, используемый в их создании, называется профнастил.  

Профилированный лист (профнастил, профлист) – облицовочный строительный материал, зачастую сделанный из металла, предназначенный для возведения наружных ограждений, а также стен, крыш, фундамента, и даже калитки и ворот.


Конструкция профнастила до банальности проста: столбы, установленные в скважину в земле, лаги, соединяющие эти столбы, и, непосредственно, сами профлисты, которые с помощью саморезов крепят к лагам.


Почему именно заборы из профнастила так популярны в России? Ответ очевиден: легкость монтажа; хорошее качество материала (не поддается коррозии), высокая прочность, долгий срок службы, доступность цены, богатая цветовая палитра. Такой забор прослужит вам долго, ограждая периметр дачного участка от нежелательных глаз.


Но все-таки, как выбрать забор из профнастила? Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе.


Профилированные листы различаются по многим параметрам. Например, по предназначению различают фасадные, кровельные, несущие профнастилы. Также, гофра бывает волнообразной или трапециевидной. Высота гофры влияет на сферу использования: от 8 до 20 мм для заборов и ворот; более 45 мм применяется для настила кровли и там, где предполагается существенная нагрузка; более 58 мм — профнастил для монолитного перекрытия. Профлисты различаются по ширине профиля, который также определяет сферу использования конкретного профнастила. Толщина листа определяет срок службы, прочность и область применения материала. Чем толще профлист, тем он прочнее, соответственно, дороже.


Существует 3 вида защитного покрытия для профилированного листа, и каждый из них обладает своими свойствами. Покрытие из цинка – дешевый, но в тот же момент, ненадежный способ покрытия. Навряд ли вы увидите такой забор на дачных участках, зато он активно используется в промышленных зонах. Он обладает совершенно непривлекательным видом, однако, если вам необходимо ограждение периметра большой длины – этот вариант идеально подойдет вам. Далее, на дачных участках в основном строят заборы из профлиста с полиэстеровым покрытием. Такой забор не поддается воздействию атмосферных осадков и обладает грязеотталкивающими свойствами. Если на его поверхности появится грязь, устранить ее можно будет с помощью воды (дождя или насоса). На вид выглядит опрятно за счет глянцевой поверхности материала. Еще один вид покрытия – покрытие из пластизола или пурала. Такие заборы используются в элитном строительстве, так как стоимость такого покрытия гораздно выше. Тем не менее, профлист, покрытый пластизолом или пуралом наиболее долговечный, и всегда выглядит как новый, не смотря на срок службы.


Профилированный лист – это идеальный материал для строительства, с помощью которого вы сможете построить надежную конструкцию. Однако, установка и монтаж требует определенных усилий и сопровождаются множеством нюансов, деталей, сложностей.

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