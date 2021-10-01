Когда пользователь был онлайн в WhatsApp: как узнать?

13:28 1.10.2021

Одним из самых популярных мессенджеров в 2021 году является WhatsApp, создать аккаунт в котором может абсолютно каждый

После этого появится возможность незамедлительно приступать к общению. В сегодняшней статье мы выясним, как отслеживать интересующих пользователей, как узнавать о том, когда был онлайн в ватсап тот или иной собеседник.

Первый способ получить интересующую информацию - воспользоваться смартфоном: откройте мессенджер WhatsApp и выберите нужную переписку. Обратите внимание на информацию под именем пользователя: именно здесь отображается его сетевой статус и информация о том, когда он последний раз появлялся в онлайне. Если вы видите словосочетание «в сети», значит человек прямо сейчас пользуется приложением и с ним можно связаться.

Второй способ получить информацию – воспользоваться компьютером. Скачайте актуальную версию WhatsApp, выберите нужный чат и обратите внимание на статус собеседника: под его именем будет указана информация о том, когда он последний раз появлялся в сети.

В WhatsApp предусмотрено несколько статусов пользователей:

«онлайн» - означает, что человек в данный момент пользуется приложением;

«печатает» - означает, что прямо сейчас пользователь набирает сообщением на своем устройстве;

«информация отсутствует» - означает, что пользователь предпочёл скрыть информацию о своих появлениях в сети в «настройках приватности».

Вы также можете сделать со своим аккаунтом: для этого зайдите в настройки мессенджера WhatsApp. Он имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, поэтому разобраться с тем, как управлять настройками приватности, можно быстро и просто. Сделать это сможет даже новичок, далекий от современных технологий.