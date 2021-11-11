Институт искусственного интеллекта Сбербанка займется улучшением вакцин

19:31 11.11.2021

На организованной Сбербанком конференции AI Journey научный руководитель институтской группы «Биоинформатика» Ольга Кардымон заявила, что Институт искусственного интеллекта AIRI займется повышением эффективности вакцин.

Проект реализуется совместно с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, сообщает РБК.

Институт искусственного интеллекта AIRI был учрежден Сбербанком в декабре 2020 года в форме российской автономной некоммерческой организации.

Институтом управляет совет, председатель - Юрген Шмидхубер, немецкий и швейцарский ученый, специализирующийся на обучении нейросетей.

Кардымон рассказала, что институт намерен улучшить иммунологические свойства S-белка, выступающего основным компонентом большинства вакцин от коронавируса. Первый блок работ сводится к тому, чтобы сделать его более привлекательным для антител. Для этого был разработан компьютерный дизайн S-белка, в который специально внесли несколько мутаций, чтобы зафиксировать в том положении, в каком он наиболее доступен для нейтрализующих вирус антител.

Вторая разработка - использование NLP-подхода (обработка естественного языка), который определяет участки белков вируса, распознающиеся иммунной системой. В институте обучают модель, чтобы она определяла, где на поверхности S-белка находятся такие участки и вызывают ли они иммунный ответ. Предположительно, такую модель можно использовать, чтобы оценить, влияют ли отдельные мутации в отдельных положениях на связывание с антителами. Прогнозируя появление таких «злых» мутаций, которые в определенных местах будут влиять на связывание антител с поверхностью вируса, появится возможность попробовать создать дизайн белка, где негативный эффект будет компенсирован.

При этом директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал данную работу «сугубо научной, причем в очень узком направлении».

«Фактически они сформировали программный алгоритм, который в теории позволяет найти наиболее эффективные для связывания с антителами участки белка. Причем сейчас этот алгоритм только обучается, никаких гарантий, что он будет работать эффективно, нет, тем более нет никаких оснований предполагать, что эта экспериментальная работа сможет позволить решить какие-то медицинские задачи в обозримой перспективе», - рассказал он.

«Я бы даже не называл это сейчас разработкой In silico (компьютерное моделирование, симуляция эксперимента, чаще биологического. - прим.ред); это скорее попытка заняться этой работой». При этом он отметил, что «неплохо», что такая работа вообще проводится.