Песков: украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы

17:12 26.06.2025

Российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна", – приводят его слова "Ведомости".

По мнению Пескова, в этих ситуациях вряд ли можно проводить параллели, поскольку тезис "мир через силу" в отношении России неприменим.

В Кремле отметили, что Россия при этом заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас стороны заняты выполнением договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC говорил, что завершение эскалации между Ираном и Израилем может повлиять на урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, воодушевление и оптимизм, который наблюдается как результат произошедшего, вполне может распространиться на Россию и Украину.