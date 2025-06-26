Песков: украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы
Российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна", – приводят его слова "Ведомости".
По мнению Пескова, в этих ситуациях вряд ли можно проводить параллели, поскольку тезис "мир через силу" в отношении России неприменим.
В Кремле отметили, что Россия при этом заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас стороны заняты выполнением договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC говорил, что завершение эскалации между Ираном и Израилем может повлиять на урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, воодушевление и оптимизм, который наблюдается как результат произошедшего, вполне может распространиться на Россию и Украину.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зато Гирькин и Стрелков все боевые действия вели на ЧУЖОЙ территории...
"Российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы.!
Как же Песков это определил не сопоставив?
"Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна"
А мне вот, например, неизвестна. Иран спонсировал террористические группировки Хамас и Хезболла, нападающие непосредственно на территорию Израиля -- что по всем законам эквивалентно началу войны. Я не в курсе -- какие украинские группировки атаковали территорию РФ до 20.02.22? Напоминаю, что до начала СВО Донбас -- даже по российским законам! -- считался территорией Украины, т.е. все боевые действия Украина вела на СВОЕЙ территории. На что, разумеется, имела такое же право как Россия -- на ведение боевых действий на территории Чечни в 1994-2006.
Иран активно создавал ЯО -- это теперь официально подтверждено тем же МАГАТЭ. Украина об этом и не думала, разговоры о возможности его создания начались только сейчас, впрочем это именно что разговоры. Иран постоянно обьявлял на самом высшем уровне, что Израиль не имеет права на существование и будет уничтожен. Кто из украинских президентов или премьеров говорил такое про Россию ДО начала СВО?
Песков прав: эти конфликты и в самом деле несопоставимы. Только не в том смысле, о каком говорит он, а в прямо противоположном.