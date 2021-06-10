История возникновения суши: то, что вы не знали

22:25 10.06.2021

Суши – это одно из самых популярных видов блюд, которое распространено практически во всем мире.

Однако, мало кто знает про историю возникновения этой чудесной еды. Сейчас мы расскажем про то, как когда появились суши и про их основные виды. Если у вас потекли слюнки, узнать более подробную информацию по заказу суши по акции можно на сайте https://www.tanuki.ru/.

Краткая история

Все началось с того, что в Юго-Восточной Азии постоянно затоплялись рисовые поля. Во втором веке до нашей эры рис считался продуктом консервирующим, который мог поддерживать в свежем виде морепродукты. Однако, история суши начинается именно в Японии и датируется примерно седьмым веком уже нашей эры.

Первые суши

Первым блюдом, которым можно назвать «суши», является нарэдзуси. Это метод приготовления, которому больше восемнадцати столетий. Он кардинально отличается от привычных нам суши. Нарэдзуси изготавливался из маринованной рыбы, которую могли себе позволить только богатые граждане. Мариновалась такая рыба с помощью риса, который в дальнейшем выбрасывался.

В семнадцатом веке люди стали готовить суши по принципу намарэ, который заключался в частичной консервации рыбы. При этом рис, используемый для маринада, не утилизировался и применялся в пищу.

Суши, которые современный человек привык употреблять в пищу, появились только в восемнадцатом веке. Рыбу стали мариновать быстрее за счет применения рисового уксуса. Это положило начало массовой торговли продукта, ведь процесс ферментации происходил гораздо быстрее. Прозвали данный метод «хаядзуси».

Собственно говоря, отцом традиционных суши можно назвать ханая Ехэй, который впервые использовал для блюда сырую рыбу, васаби и омлет тамаго. Рис также оставался в уксусе. Нововведением можно считать не только добавление различных ингредиентов, но и изменения в размере суши. Такие суши получили название «нигири», что переводится как «горсть». Такие суши были размером с человеческий кулак. Создатель нигири в первую очередь думал о том, как же человек будет есть эти суши.Предполагалось, что нужно рис будут есть руками, что вполне приемлемо для этикета японцев.

Япония в двадцатом веке перенесла страшные потрясения, среди которых было землетрясение 1923 года, которое и послужило толчком для распространения суши по всему миру. Именно в этот период японцы активно расселялись по другим странам в поисках нового дома, ведь землетрясение разрушило многие города. В семидесятых годах двадцатого столетия Ичиро Машита придумал роллы, а еще через десять лет начали открываться различные суши-бары и рестораны японской кухни.



Доставка суши и почему это распространено

Как говорилось ранее, уже с конца двадцатого века, суши полюбились многим людям. Действительно, суши - блюдо, которым можно вполне насытиться, не тратя на это много денег. Сейчас высоким спросом пользуется доставка еды, а в частности, доставка суши на дом. Ресторан Тануки - это быстрый и легкий способ заказать роллы или суши в любое место, где бы вы не находились. Вы можете не беспокоиться за качество блюд, ведь там работают настоящие профессионалы, а быстрые курьеры не заставят вас долго ждать.