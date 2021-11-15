В Китае знаменитости будут нести ответственность за рекламируемые товары

16:31 15.11.2021

Власти провинции Чжэцзян на востоке Китая начали необычный эксперимент, который потом может быть распространен на всю страну. Согласно уточнению к закону о рекламе, знаменитости, перед тем как рекламировать товар или услугу, должны испробовать их на себе, пишет "Российская газета".

Если же объект рекламы окажется некачественным, то звезды будут нести ответственность наряду с производителем за обман потребителя. Также знаменитостям запретят рекламировать в провинции Чжэцзян лекарства, медицинские инструменты и здоровую пищу.

Как говорится в постановлении властей Чжэцзяна, "звезды должны следить за продуктами или услугами, которые они представляют. Если появляются какие-то проблемы, звезды должны принять меры, например, расторгнуть контракт или выступить с личным заявлением с опровержением. Если звездам угрожают скандалом, они должны провести переговоры с рекламной компанией о расторжении договора".

На такой шаг власти пошли после нескольких скандалов в Китае, когда китайско-канадский певец Крис Ву рекламировал кухонную технику, а актриса Чжао Лиин товары для здоровья. И тот и другой объект рекламы вызвал нарекания покупателей. Еще в 2014 году житель Пекина подал в суд на бывшего игрока НБА Яо Мина. По словам истца, препарат, рекламируемый спортсменом, не соответствовал заявлениям, что он может улучшить память и зрение.