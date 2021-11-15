В Китае знаменитости будут нести ответственность за рекламируемые товары
Власти провинции Чжэцзян на востоке Китая начали необычный эксперимент, который потом может быть распространен на всю страну. Согласно уточнению к закону о рекламе, знаменитости, перед тем как рекламировать товар или услугу, должны испробовать их на себе, пишет "Российская газета".
Если же объект рекламы окажется некачественным, то звезды будут нести ответственность наряду с производителем за обман потребителя. Также знаменитостям запретят рекламировать в провинции Чжэцзян лекарства, медицинские инструменты и здоровую пищу.
Как говорится в постановлении властей Чжэцзяна, "звезды должны следить за продуктами или услугами, которые они представляют. Если появляются какие-то проблемы, звезды должны принять меры, например, расторгнуть контракт или выступить с личным заявлением с опровержением. Если звездам угрожают скандалом, они должны провести переговоры с рекламной компанией о расторжении договора".
На такой шаг власти пошли после нескольких скандалов в Китае, когда китайско-канадский певец Крис Ву рекламировал кухонную технику, а актриса Чжао Лиин товары для здоровья. И тот и другой объект рекламы вызвал нарекания покупателей. Еще в 2014 году житель Пекина подал в суд на бывшего игрока НБА Яо Мина. По словам истца, препарат, рекламируемый спортсменом, не соответствовал заявлениям, что он может улучшить память и зрение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели...ахеджакова в 93 призывавшая "силовиков Ельцина",убивать людей вышедших на мирный митинг в защиту конституции РСФСР говорила по чьему то сценарию?!До сих, почему то пор ее экстремистским призывам не дана соответствующая судебно-правовая оценка.. Ельцин амнистировал только убийц а, её нет...
Не самолечитесь, кто вас заставляет? Торгаши останутся без выгоды, а вы будете здоровее.
Что плохого?
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"кремль и дума это сознательно..." - значит Госдумой вы все недовольны. А Совет Федерации отчего не упоминаете? А ведь это верхняя палата Федерального собрания РФ, выше Думы стоит.
Или в СФ другие люди сидят? Или за СФ вам не платят? Или СФ в телевизоре не упоминают, а вы верите телевизору?
А Вы откуда про это знаете?
А может, там стреляют не воров, а конкурентов? Вы ведь те уголовные дела не читали.
Или верите тому, что говорит Вам телевизор?
рекламе и проблем не будет.
Это не их слова. Они сценарий не пишут.