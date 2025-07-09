В России ежегодно закрываются сотни сельских школ
Каждый год в России прекращают работу около 400–500 сельских школ, пишет газета «Известия» по данным, основанным на отчетности Минпросвещения.
Только за 2024/25 учебный год их число сократилось на 400 — в сёлах осталось 21,1 тыс. общеобразовательных учреждений. За последние два года — с 2022 по 2024 — суммарно закрылись около 900 школ в сельской местности.
В числе регионов с наиболее заметным сокращением — Саратовская область (минус 50 школ за год), Башкортостан (минус 25) и Мордовия (минус 14).
Снижается и количество учителей: с 2016 по 2024 год число педагогов в сельских школах уменьшилось почти на 10%, сообщил ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Константин Анчиков. Особенно остро стоит проблема привлечения молодых кадров. В городских школах доля преподавателей младше 30 лет составляет 16,7%, в сельских — всего 11,1%.
По словам Анчикова, сельские школы чаще всего пополняют их бывшие выпускники, выбирающие знакомое и стабильное место работы. Для решения кадрового дефицита в регионах действует программа «Земский учитель», однако ее эффективность пока не покрывает масштабы сокращения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не исключаю, что где-то так и было, потому что была кампания по укрупнению хозяйств.
Но надо различать мотивы и цели тогда и теперь.
Я сам вырос в той самой глубинке. До четвёртого класса дети учились в малых школах, где все предметы иногда вёл один преподаватель. С пятого же класса детей переводили в восьмилетку или десятилетку, и проживали они в интернатах. Некоторые, чья деревня находилась неподалёку (2-4 км) после занятий ходили домой.
На селе несколько бабок и один дедка.
Летом дачники.
=Сначала школы сокращали количество классов,раз детей мало=
Сначала становилось мало детей, поэтому сокращали количество классов
В статье поднят вопрос о сельских школах и мало кто осведомлен об истинном
положении вообще о жизни сел, деревень, поселков, хуторов на территории РФ.
Как организовать инфраструктуру подмосковной деревни из 24 дворов (где
10 можно причислить к летним дачам горожан) и , жителей поселка Курганской обл.
почти с таким же числом жителей. Чтобы в этих населённых пунктах работали
магазин, здравпункт, школа, полиция, муниципальная служба. Вернемся к проблеме
образования в сельских школах. Большинство молодежи сельской местности стремится
обосноваться в крупных городах, хотя бы в расчете на то, что их дети смогут получить более лучшее образование, а не церковно-приходское. Я думаю, что организация общеобразовательных учебных заведений интернатского типа могут оправдать себя. В зависимости от числа детей они могут располагаться или в областных либо в районных центрах. Таким образом, получив качественное образование и специальность потомки могут более уверенней строить свою жизнь.
Статья вроде современная, а события точь-в-точь из моей молодости. Я часто бывал в Нечерноземье..
Тогда деревни в глубинке так и вымирали. Правда, население перебиралось не только в райцентры, но и в другие деревни и села, лишь бы около шоссе..
А по динамике, так и было.. Сначала школы сокращали количество классов,раз детей мало, потом и совсем закрывались.. Потом закрывался и медпункт.. Потом магазин, вместо него приезжала автолавка..
А потом нечего было и оставлять..