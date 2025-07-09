В России ежегодно закрываются сотни сельских школ

10:10 9.07.2025

Каждый год в России прекращают работу около 400–500 сельских школ, пишет газета «Известия» по данным, основанным на отчетности Минпросвещения.

Только за 2024/25 учебный год их число сократилось на 400 — в сёлах осталось 21,1 тыс. общеобразовательных учреждений. За последние два года — с 2022 по 2024 — суммарно закрылись около 900 школ в сельской местности.

В числе регионов с наиболее заметным сокращением — Саратовская область (минус 50 школ за год), Башкортостан (минус 25) и Мордовия (минус 14).

Снижается и количество учителей: с 2016 по 2024 год число педагогов в сельских школах уменьшилось почти на 10%, сообщил ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Константин Анчиков. Особенно остро стоит проблема привлечения молодых кадров. В городских школах доля преподавателей младше 30 лет составляет 16,7%, в сельских — всего 11,1%.

По словам Анчикова, сельские школы чаще всего пополняют их бывшие выпускники, выбирающие знакомое и стабильное место работы. Для решения кадрового дефицита в регионах действует программа «Земский учитель», однако ее эффективность пока не покрывает масштабы сокращения.