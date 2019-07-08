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В Мексику не пустили четырнадцать человек с российскими паспортами

12:05 8.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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В мексиканский город Канкун не пустили еще 14 человек с российскими паспортами, пишет РИА Новости со ссылкой в посольстве России в Мехико.

Согласно заявлению представителей посольства, россияне прилетели рейсом компании Nordwind, однако местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной.

Дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

Отмечается, что за последние дни это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее пограничники задержали десять человек.

Миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.

Обнаружилось, что трое россиян находятся в "черном списке", и им запрещен въезд в страну. Еще у четверых пассажиров паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба считает, что их паспорта могут быть фальшивыми.

Сейчас девять из десяти пассажиров первой группы отправили обратно в Россию, уточнили в посольстве. Дипломаты занимаются ситуацией с недопуском новой группы туристов.

Темы: Мексика, Российские туристы
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 17:25
Гость: Простой генерал от инфантерии

Вам ясно сказали : профиль у них не русский ! И вааще--там Колумбия рядом !
08.07.2019, 14:50
Гость: ABCD

да уж. Страна о которую вот уже 160 лет США вытирают ноги и издеваются над 20 миллионами мексиканцев в США, сама решили "зорко" следить за туристами из России.
Фальшивые паспорта? С теми драконовскими мерами как в РФ на выездном контроле, не думаю, что они смогли бы пройти паспортный контроль ещё в РФ. По сути мексиканские чиновники на цырлочках прыгают перед США пытаясь выслужится. Другого объяснения нет.
08.07.2019, 12:44
Гость: Руснац

И эти Табаки затявкали. Им уже стену строят, травят собаками на границе со США, а они всё отрываются на русских.
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