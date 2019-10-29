Почему людям нравится ходить в караоке-клубы?

18:37

Именно пение, пусть и любительское, удовлетворяет творческое начало

Заведения, предлагающие своим посетителям примерить на себя образ эстрадного певца, поп-дивы или рок-музыканта, сегодня пользуются повышенным спросом, преимущественно у молодежи и людей средних лет. И это несмотря на то, что само по себе караоке – далеко не новое изобретение.

Оказывается, в караоке люди ходят не просто так – не только за вокалом, барным меню и зарядом эмоций. Исследования психологов и социологов это подтверждают.

Новый уровень социализации

Ученые, подготовившие специальный материал для журнала R.S. Open Science, доказали, что два человека, которые некоторое время поют вместе одну и ту же песню, сближаются намного быстрее.

Хороший пример – это участники хора, но и для караоке это правило также работает. Интересно, что для рисования и других видов творчества сближение слабее – музыка помогает найти общие связи гораздо быстрее и эффективнее.

В Оксфордском университете даже провели эксперимент – заставляли незнакомых людей заниматься вместе разной деятельностью. Для тех, кто разучивал вместе песню, понадобилось в среднем всего два часа, чтобы сдружиться.

Потребность в реализации

Авторы журнала «Личность и социальная психология» пришли к выводу, что выступление на публике, к которым можно отнести и караоке – это возможность на практике почувствовать связь с социумом.

Кроме того, именно пение, пусть и любительское, удовлетворяет творческое начало лучше, чем написание стиха или картины. Конечно, этот постулат справедлив не для всех, но большинство из нас, оказывается, испытывает потребность иногда попеть, даже если этого не подозревает.

Эмоциональная разрядка

Профессор Роб Дрю, автор одной из книг, целиком посвященной караоке и его влиянию на человеческую психику, выяснил, что во время посещения караоке-баров люди находятся в атмосфере, способствующей социализации – особенно, если они знают песни, которые исполняются, подпевают им или сами поют на сцене.

Кроме того, в ходе сольных и хоровых исполнений люди, сами выбирающие себе репертуар, способны переживать сильные эмоции, в том числе касающиеся происходящих по тексту песни событий.

Наконец, с душой исполненный номер, независимо от вокальных данных и уровня артистизма, дает возможность избавиться от стресса, в позитивном ключе снизить уровень накопившейся агрессии или депрессивных мыслей. Таким образом, караоке становится способом выплеснуть эмоции и получить необходимую разрядку.