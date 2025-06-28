Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление его сына со свадьбой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за личное поздравление секретаря Совбеза региона, 17-летнего Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь».
«Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа.Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, третьего сына чеченского лидера.
Торжество состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, в родовом селе Кадыровых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Президент поздравляет человека,который в нарушение российских законов,на камеру,бьёт человека,когда рядом стоят ещё два охранника???Значит,инородцам можно плевать на российские законы,а ВВП с ним ручкается?
Невеста старше жениха
Какая трогательная забота, сам президент поздравил сына Кадырова. А что лично не поехал на свадьбу? Не приглашали? Что-то не припомню чтобы президент РФ со свадьбой русских поздравлял, впрочем возможно "балерину" Волочкову 10й раз выходящей замуж или "звезду" Пугачёву и иноагента Галкина.
Мерзко, мерзко, и мерзко.
Не могу найти объяснения. Ощущение, что я накумарился.