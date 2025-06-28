Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление его сына со свадьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за личное поздравление секретаря Совбеза региона, 17-летнего Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь».

«Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа.Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, третьего сына чеченского лидера. 

Торжество состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, в родовом селе Кадыровых.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2025, 17:19
    Гость: Что за сюр?

    Президент поздравляет человека,который в нарушение российских законов,на камеру,бьёт человека,когда рядом стоят ещё два охранника???Значит,инородцам можно плевать на российские законы,а ВВП с ним ручкается?

  3. 28.06.2025, 16:47
    Гость: Питон

    Какая трогательная забота, сам президент поздравил сына Кадырова. А что лично не поехал на свадьбу? Не приглашали? Что-то не припомню чтобы президент РФ со свадьбой русских поздравлял, впрочем возможно "балерину" Волочкову 10й раз выходящей замуж или "звезду" Пугачёву и иноагента Галкина.

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