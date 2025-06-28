Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление его сына со свадьбой

13:44 28.06.2025

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за личное поздравление секретаря Совбеза региона, 17-летнего Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь».

«Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа.Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, третьего сына чеченского лидера.

Торжество состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, в родовом селе Кадыровых.