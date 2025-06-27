В Чечне объявили о женитьбе 17-летнего Адама Кадырова
Сын Рамзана Кадырова Адам женится. Об этом сообщила его старшая сестра Айшат в социальной сети.
Она уточнила, что свадьба проходит в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» она заявила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей, пишут «Ведомости».
17-летний Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 г. после публикации видеозаписи, на которой он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец признался, что гордится поступком сына. После этого Кадыров получил несколько наград, в том числе из других регионов РФ. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона. 1 апреля 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике. 23 апреля Совет безопасности Чечни сообщил, что Кадыров занял пост главы ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не свадьба. Это демонстрация того, что законы РОССИИ на территории Чечни не действуют..
Тоже мне - нашли о ком писать. Да эта новость если интересна кому, так может быть чеченцам, да и то малому проценту.Всем остальным в России папкин орденоносец абсолютно по-барабану.Никто, ничто и не сделал ничего стоящего.Цацками разными его папкины подхалимы обвешали - вот и все его заслуги.
Да разве ж только -- кавказских? Еврейки в этом отношении такие же.
ВСЕХ кавказских женщин. В 20 лет все красивые, в 40- все страшные
Ни хачу учиццо,а хачу жениццо :))