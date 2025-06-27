В Чечне объявили о женитьбе 17-летнего Адама Кадырова

Сын Рамзана Кадырова Адам женится. Об этом сообщила его старшая сестра Айшат в социальной сети.

Она уточнила, что свадьба проходит в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» она заявила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей, пишут «Ведомости».

17-летний Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 г. после публикации видеозаписи, на которой он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец признался, что гордится поступком сына. После этого Кадыров получил несколько наград, в том числе из других регионов РФ. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона. 1 апреля 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике. 23 апреля Совет безопасности Чечни сообщил, что Кадыров занял пост главы ведомства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2025, 04:58
    Гость: бп-320

    Это не свадьба. Это демонстрация того, что законы РОССИИ на территории Чечни не действуют..

  2. 28.06.2025, 03:54
    Гость: Ага

    Тоже мне - нашли о ком писать. Да эта новость если интересна кому, так может быть чеченцам, да и то малому проценту.Всем остальным в России папкин орденоносец абсолютно по-барабану.Никто, ничто и не сделал ничего стоящего.Цацками разными его папкины подхалимы обвешали - вот и все его заслуги.

  4. 27.06.2025, 23:35
    Гость: это генетическая особенность

    ВСЕХ кавказских женщин. В 20 лет все красивые, в 40- все страшные

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