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Турецкие курорты все еще небезопасны для туристов из России

21:34 26.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Туристическая отрасль в Турции переживает заметный упадок. Кроме того, на улицах курортных городов все чаще случаются неприятные инциденты, связанные с последствиями коронавируса.

Так, в городе Мугла на одинокую туристку набросилась стая собак. Спасти жизнь женщины удалось лишь по счастливой случайности благодаря вовремя подоспевшему прохожему. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения — случай стал предметом широкого обсуждения в турецких СМИ.

Через неделю открывается авиасообщение между Россией и Турцией, и Анкара очень рассчитывает на возобновления турпотока из нашей страны. Однако стоит учитывать, что Турция остается одним из мировых лидеров по приросту заболеваемости COVID-19.

По мнению члена экспертного совета организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, российские граждане, решившие посетить этим летом Турцию, очень рискуют привести домой коронавирусную инфекцию.

Темы: Турция, Безопасность туристов за рубежом, Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 07:37
Гость: stalker

"Однако стоит учитывать, что Турция остается одним из мировых лидеров по приросту заболеваемости COVID-19". А мы к числу этих лидеров не относимся ? Еще не известно кто кого должен больше опасаться. Мы их или они нас.
27.07.2020, 05:33
Гость: Петр

еще одна статья на КМ (которую я увидел) против турецких курортов - зря стараются лоббисты крыма - как только Турция откроется, интерес к Крыму резко упадет - в Крыму (в сравнении с турцией) и дорого и грязно и хамовато...
27.07.2020, 01:16
Гость: Евроазиец

Русским туристам надо ездить в Турцию "по удалёнке". Главное деньги не забывать перечислять.
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