Турецкие курорты все еще небезопасны для туристов из России

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Туристическая отрасль в Турции переживает заметный упадок. Кроме того, на улицах курортных городов все чаще случаются неприятные инциденты, связанные с последствиями коронавируса.

Так, в городе Мугла на одинокую туристку набросилась стая собак. Спасти жизнь женщины удалось лишь по счастливой случайности благодаря вовремя подоспевшему прохожему. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения — случай стал предметом широкого обсуждения в турецких СМИ.

Через неделю открывается авиасообщение между Россией и Турцией, и Анкара очень рассчитывает на возобновления турпотока из нашей страны. Однако стоит учитывать, что Турция остается одним из мировых лидеров по приросту заболеваемости COVID-19.

По мнению члена экспертного совета организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, российские граждане, решившие посетить этим летом Турцию, очень рискуют привести домой коронавирусную инфекцию.