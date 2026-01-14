США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

17:58 14.01.2026

Госдепартамент США введет временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию, сообщил Fox News.

"Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", — цитирует публикацию РИА Новости.

Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

В перечень стран помимо России также вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.

