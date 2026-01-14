США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

Госдепартамент США введет временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию, сообщил Fox News.

"Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", — цитирует публикацию РИА Новости.  

Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

В перечень стран помимо России также вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.
 

  4. 14.01.2026, 19:21
    Гость: Имрек

    Большому кораблю- большое плаванье. Однако как ловко Сидор Карпыч колеблется синхронно с линией партии. Раньше: Кремневая долина- наполовину наша, советско-российская профессура учит недалёких американцев математике и физике (хорошо что не счету и письму), затаив дыхание всякие там Локхиды и Нортропы внимают инженерам из ОПК, etc. А теперь, вмиг- "шваль, криминалы, жилье, ворье". А ведь подросли, остепенились, заняли немалые позиции дети, а то и внуки этих самых учёных и инженеров, и у 3/4 молодого поколения имеется российский паспорт. Положительный опыт КПК с хуацяо не указ? А не из СБУ ли часом, вы батенька?

