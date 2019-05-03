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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

11:38 3.05.2019
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В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, прием документов начался в 09:00. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек.

"Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет", — цитирует РИА Новости слова одного из жителей Донбасса.

Как сообщали в МВД, с 7 мая подать документы на оформление российского гражданства можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР.

Двадцать четвертого апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент заявил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

По данным российского МВД, принимать заявления на получение гражданства будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а рассмотрят их в Ростовской области. Там же начнут выдавать сами документы.

Предполагается, что процесс оформления займет до трех месяцев. В ведомстве отметили, что за российским паспортом можно обратиться, не отказываясь от гражданства Украины.

Темы: Россия, Донецк, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.05.2019, 20:36
Гость: а что если

в Берлине начать выдавать паспорта или в Париже?)))
03.05.2019, 20:10
Гость: Мои знакомые за 1000р номер покупали

Вот уже и коррупция. Потом фирмы образуются. Пойдут откаты. И пошло...
03.05.2019, 19:55
Гость: Иван простак

Ну знаешь отрывок, ну не можешь слепить с контекстом форума. Почем диплом то купил, доктор?
Все комментарии (27)
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