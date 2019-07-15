«Власть, даже имея четырех фальшивых тузов в рукаве, боится проиграть!»

Борис Кагарлицкий: «При существующей системе сбора подписей пройти без ошибок эту процедуру невозможно в принципе»

16 июля истекает срок регистрации на выборах в Московскую городскую думу, на кресла 45 депутатов претендовало изначально более 400 желающих стать кандидатами. После отказа в регистрации ряда оппозиционно настроенных кандидатов в Москве 14 июля прошло несанкционированное шествие, отдельные кандидаты обещают голодать в знак протеста, как говорится, до победного завершения процедур.

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фото со страницы Feldman в Твиттер

Известный социолог Борис Кагарлицкий считает, что ситуация для властей на выборах сегодня резко изменилась, протестные настроения растут, а потому чиновники и "рулевые" выборов боятся проигрыша даже при, казалось бы, всех созданных тепличных условиях для провластных кандидатов.

14 июля вечером в Москве по разным оценкам собралось от одной до нескольких тысяч недовольных избирателей, они прошли маршем мимо мэрии Москвы и завершили свою акцию под дверями Московской избирательной комиссии. Среди заводил акции, которую сами оппозиционеры обозначили как "встречу с депутатом", известные персонажи либерального толка – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь.

Им и их сторонникам в избирательных комиссиях как раз "завернули" документы на регистрацию, найдя многочисленные нарушения в представленных подписях избирателей и т.д. Чиновники Могоризбиркома, оправдываясь, уверяют, что за подобные нарушения безжалостно не допускают до выборов и других кандидатов, включая членов "Единой России", которые идут самовыдвиженецами. Лидеры оппозиции, как и их сторонники, впрочем, скептически настроены к такого рода объяснениям и обещают продолжить акции протеста.

В ходе воскресных выступлений было задержано правоохранителями несколько десятков человек. Задерживали, насколько можно судить, совсем уж "буйных", да и то, после доставки в отделение и составления протоколов отпускали на волю.

Ситуация с допуском или не допуском кандидатов на выборы будет окончательно ясна, повторимся, только после 16 июля, у всех недовольных есть право обжаловать решение территориальных комиссий в вышестоящих инстанциях (вплоть до Центральной избирательной комиссии), а затем обратиться в суд. Дело, конечно, жутко муторное, но, повторимся, теоретически решения, которое вызвали гнев оппозиции в выходные, могут быть обжалованы…

- Борис Юльевич, что произошло в Москве 14 июля и к чему могут привести подобного рода акции протеста еще на стадии начала избирательной кампании?

- Видите ли, в такой ситуации власть, кажется, себя саму загнала в ловушку. Я утверждал и утверждаю, что при существующей системе сбора подписей для кандидатов в Москве пройти без огрехов и ошибок эту процедуру невозможно в принципе. Невозможно при этом как каким-то несистемным кандидатам, так и системным, ну просто невозможно, я настаиваю! Отсюда получается, что даже те кандидаты, которых официально или неофициально поддерживает мэрия Москвы, имеют проблемы при выдвижении. И мухлеж становится очевидным и видным всем!

- Получается странная картина: если вы говорите, что собрать по закону и представить подписи в принципе невозможно, зная это, оппозиция тем не менее начинает сбор подписей, а потом громко возмущается отказом в регистрации. Тут нет взаимной игры?

- Может, игра и есть, дело в другом – собрать те необходимые 5 тыс. подписей москвичей или чуть больше, не может никто! Ранее хотя бы с представителями "системных" партий была ясная и четкая позиция – их кандидаты были избавлены от сбора подписей. Теперь же, не знаю, на уровень округов, префектур дается команда – собрать подписи за такого-то кандидата, а без нарушений собрать-то и не получается. И это все видят, знают об этом буквально везде!

- В данном случае что-то изменилось в восприятии москвичами выборов городскую думу?

- Конечно, очень многое изменилось за год, даже, наверное, полтора года истекших. Грубо говоря, с начала 2018 года ситуация принципиально изменилась в головах у многих, в том числе и в головах москвичей. Люди раньше не видели особого смысла приходить на выборы, тем более выборы депутатов в Мосгордуму, сегодня они видят в этом смысл.

И именно поэтому власть начала нервничать. Потому что, образно говоря, даже имея четырех крапленых тузов в рукаве, чувствует, что может… проиграть. Это неприятная ситуация. Посмотрим, что будет дальше, какие шаги та и другая стороны станут предпринимать в ближайшее время.

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Остается отметить еще одну странность в нынешней избирательной кампании в Мосгордуму. Согласно данным ВЦИОМа на начало июля, около 89% москвичей ответили, что их в принципе… не интересуют выборы в городской парламент.

Очевидно, что люди, московские избиратели, в данном случае знают о реальном положении дел и знают о чисто декоративном характере такого городского института, как Московская дума. Все важные и судьбоносные решения принимаются не депутатами МГБ, а людьми из столичной мэрии.

Из прочих странностей нынешней кампании можно отметить новомодный тренд, характерный, впрочем, не только для Москвы, но и для всей страны – записные кандидаты, члены партии "Единая Россия", массово предпочитают идти на выборы… самовыдвиженцами.

Для избирателей принадлежность к "партии власти" сегодня определяет "токсичность" того или иного кандидата, отсюда – ставка на якобы "самостоятельность" и "независимость" многих и многих партийцев. Удастся ли таким манером усыпить и отвлечь внимание избирателей, станет ясно уже 8 сентября.