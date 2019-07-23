Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

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Количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе — апреле в страну прибыли 218,6 тысячи мигрантов, прирост составил 98 тысяч человек.

Миграционный прирост населения России в январе — апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет, — приводит ТАСС данные «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного Институтом Гайдара и РАНХиГС.

По словам экспертов, такая динамика миграционного прироста аномальна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составила 42%.

Отмечается, что порядка 97% мигрантов — выходцы из стран СНГ. Однако в этом году заметно увеличился миграционный поток из стран дальнего зарубежья: из Китая — в 2,35 раза, Сербии — в 2,17 раза, Сирии — в 1,93 раза. Среди «крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной», «при этом сократился показатель миграционного прироста с Белоруссией и Молдавией».

«Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения», добавляют эксперты. Кроме того, показатель прироста со странами дальнего зарубежья (11,6 тысячи человек за январь-апрель 2019 года) был выше рекордного показателя 2011 года (9 тысяч человек за аналогичный период)».