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Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

12:01 23.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе — апреле в страну прибыли 218,6 тысячи мигрантов, прирост составил 98 тысяч человек.

Миграционный прирост населения России в январе — апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет, — приводит ТАСС данные «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного Институтом Гайдара и РАНХиГС.

По словам экспертов, такая динамика миграционного прироста аномальна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составила 42%.

Отмечается, что порядка 97% мигрантов — выходцы из стран СНГ. Однако в этом году заметно увеличился миграционный поток из стран дальнего зарубежья: из Китая — в 2,35 раза, Сербии — в 2,17 раза, Сирии — в 1,93 раза. Среди «крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной», «при этом сократился показатель миграционного прироста с Белоруссией и Молдавией».

«Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения», добавляют эксперты. Кроме того, показатель прироста со странами дальнего зарубежья (11,6 тысячи человек за январь-апрель 2019 года) был выше рекордного показателя 2011 года (9 тысяч человек за аналогичный период)».

Темы: Миграционная политика в России, Проблемы мигрантов в мире, Федеральная миграционная служба РФ
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 15:33
Гость: ВВВ

Не надо нас жалеть. Скажите проще, что убыль населения в РФ обновила 10-летний максимум.
23.07.2019, 15:13
Гость: Carlos

Ещё как заменят! Нам умных надо поменее, а тех, кто копать-убирать поболее..
23.07.2019, 14:34
Гость: Миллионы

гастарбайтеров не заменят Геймов и Новоселовых.
Все комментарии (4)
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