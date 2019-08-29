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Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск

10:59 29.08.2019
Антипинский нефтеперерабатывающий завод
Фото с сайта znak.com
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Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего гендиректора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", пишет "Интерфакс".

"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он заочно арестован, в связи с отсутствием на территории РФ объявлен в международный розыск", - цитирует агентство сообщение пресс-службы управления СКР по региону.

По данным ведомства, в конце октября 2017 года гендиректор НПЗ заключил с компанией договор о продаже железнодорожного подъездного пути примерно за 20 млн рублей, хотя его розничная цена была почти в два раза больше - около 38 млн рублей. После этого НПЗ взял железнодорожный подъездной путь в аренду у покупателя.

Руководство Антипинского НПЗ пожаловалось в правоохранительные органы на мошеннические действия контролирущего акционера Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора завода Геннадия Лисовиченко.

Мазуров был задержан 13 июля прямо в аэропорту по прилету в Москву из зарубежной командировки. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено 12 июля по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам Антипинский НПЗ. Задержанный был арестован.

В июне бывший гендиректор НПЗ Лисовиченко подал иск к заводу о взыскании $10 млн премии за выполнение поставленной задачи - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года - 9 млн тонн, а в 2018 году достроить еще несколько установок. Суд отказал ему в удовлетворении этих требований.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 14:48
Гость: Ник16

Не переживайте. Всё ещё впереди. Растащат-зуб даю!
29.08.2019, 12:15
Гость: Pupsik

""По данным ведомства, в конце октября 2017 года гендиректор НПЗ заключил с компанией договор о продаже железнодорожного подъездного пути примерно за 20 млн рублей, хотя его розничная цена была почти в два раза больше - около 38 млн рублей. После этого НПЗ взял железнодорожный подъездной путь в аренду у покупателя.""
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Это еще что - в 1993 Ельцин продал американцам Москву вместе с Мавзолеем, Красной Площадью и Кремлем и Центральным Банком. И даже в аренду назад так и не взял назад у покупателя. С тех пор Россия живет в одной юрисдикции, нищей африканско-колониальной, а Москва - в другой, обласканной долларом и Госдепом в виде Сияющего Града на Холме, где живут успешные и талантливые резиденты Лондона, Куршеврля, Майями.
29.08.2019, 12:11
Гость: ищите ево на майами

А чо, не всю страну ещё распродали? Надо же!
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