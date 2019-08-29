Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск

10:59

Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего гендиректора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", пишет "Интерфакс".

"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он заочно арестован, в связи с отсутствием на территории РФ объявлен в международный розыск", - цитирует агентство сообщение пресс-службы управления СКР по региону.

По данным ведомства, в конце октября 2017 года гендиректор НПЗ заключил с компанией договор о продаже железнодорожного подъездного пути примерно за 20 млн рублей, хотя его розничная цена была почти в два раза больше - около 38 млн рублей. После этого НПЗ взял железнодорожный подъездной путь в аренду у покупателя.

Руководство Антипинского НПЗ пожаловалось в правоохранительные органы на мошеннические действия контролирущего акционера Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора завода Геннадия Лисовиченко.

Мазуров был задержан 13 июля прямо в аэропорту по прилету в Москву из зарубежной командировки. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено 12 июля по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам Антипинский НПЗ. Задержанный был арестован.

В июне бывший гендиректор НПЗ Лисовиченко подал иск к заводу о взыскании $10 млн премии за выполнение поставленной задачи - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года - 9 млн тонн, а в 2018 году достроить еще несколько установок. Суд отказал ему в удовлетворении этих требований.