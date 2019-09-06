Путин обещал продолжить смягчение наказания по экономическим статьям

12:00

Президент России Владимир Путин заявил, что либерализация уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

"Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее", — приводит слова главы государства РИА Новости.

При этом Путин призвал руководителя компании "Доброфлот", который и поднял эту тему, согласиться с тем, что в предпринимательской сфере много нарушений, и "государство должно обеспечить интересы общества в целом".

Президент России подчеркнул, что в этой ситуации необходимо найти баланс между государственными интересами и интересами отдельных лиц или групп.

"Я уже Генеральной прокуратуре об этом говорил, разговаривали с председателем Верховного суда - у нас уже принят целый набор мероприятий, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению", - заявил Путин.

Тема давления на бизнес не раз поднималась главой государства. В февральском послании Федеральному собранию он призвал "избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства", подчеркнув, что "добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей".

Тогда же Путин предложил обновить правовую базу и с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора за предпринимательством.