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Последний лесной пожар потушили в Иркутской области

09:49 11.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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За минувшие сутки в Иркутской области был ликвидирован лесной пожар площадью 35 га, новых очагов горения не зарегистрировано, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

"По данным на утро в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров", - говорится в сообщении правительства области.

Последний пожар потушили в Бодайбинском районе.

По прогнозу ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 11-12 сентября чрезвычайная 5-го класса пожарная опасность лесов ожидается в другом районе региона - Балаганском.

Темы: Иркутская область, Лесные пожары в России
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11.09.2019, 12:23
Гость: Шило

Чо деньги траить? Зима скоро, сами пожары потухнут.
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