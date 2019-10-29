]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

16:13 29.10.2019
Павел Грудинин
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.

Истцами выступили Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова. Они требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

По заявлению истцов, в 2008 году два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент". Таким образом они оплатили долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей, пока она находилась в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.

Арбитражные суды двух инстанций изначально полностью отклонили иск к Грудинину, и только 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.

К спору в качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины и работник совхоза Александр Федоров.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Судебная система в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.10.2019, 01:16
Гость: факты в студию!!!

Какие факты, совхозы закончили вместе с СССР.
Грудинин не директор совхоза, а буржуй, директор ЗАО.
30.10.2019, 00:53
Гость: И не говори

На его месте должен был ты сам.
30.10.2019, 00:14
Гость: Adrinalino Morfius

конкретные факты доказаны не были, все только со слов якобы пострадавших... хватит нам врать...
Все комментарии (33)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.