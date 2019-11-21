СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме «Восточный»

06:53

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме "Восточный", пишет газета "КоммерсантЪ".

Как пишет газета, речь идет о хищениях 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары"

Дела были возбуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), позже их объединили в одно производство. Отмечается, что оба дела связаны с предоставлением "подложных документов", в результате бюджету государства нанесен ущерб более чем на 250 миллионов рублей

Подозреваемых и обвиняемых в этом деле пока нет.

Следственный комитет провел обыски и изъяли документы в ООО "ПСО "Казань", через которую, а также через ООО "ПСП", по мнению следствия, по подложным документам выводили деньги.

В пресс-службе "Казани" газете подтвердили факт проверки в рамках расследования дел о хищениях на космодроме.

Ранее Владимир Путин констатировал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, при котором было похищено 11 миллиардов рублей.

В июне начали строительство второй очереди - под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.