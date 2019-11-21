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СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме «Восточный»

06:53 21.11.2019
Фото с сайта roskosmos.ru
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Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме "Восточный", пишет газета "КоммерсантЪ".

Как пишет газета, речь  идет о хищениях 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары"

Дела были возбуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), позже их объединили в одно производство. Отмечается, что оба дела связаны с предоставлением "подложных документов", в результате бюджету государства нанесен ущерб более чем на 250 миллионов рублей

Подозреваемых и обвиняемых в этом деле пока нет.

Следственный комитет провел обыски и изъяли документы в ООО "ПСО "Казань", через которую, а также через ООО "ПСП", по мнению следствия, по подложным документам выводили деньги.

В пресс-службе "Казани" газете подтвердили факт проверки в рамках расследования дел о хищениях на космодроме.

Ранее Владимир Путин констатировал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, при котором было похищено 11 миллиардов рублей.

В июне начали строительство второй очереди - под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 09:53
Гость: Skeptik

Воровство в основном идёт на уровне правительства 90 - 80%
Ищут козлов, как на зоне
ни одного министра не посадили не расстреляли
Схема грабежа отработана на уровне Кремля
Только по делам Абызова ЕС откопал 800 миллионов
Отмытых переводов
21.11.2019, 09:51
Гость: Шило

Да вы не возбуждайте,всё равно толку не будет,вы хоть половину денег верните. Ну срамотень за державу!
21.11.2019, 09:45
Гость: подрыв вместо прорыва

Что,снова украли?Сколько можно нянчится с расхитителями государственных денег?
Здесь прямой подрыв экономики и обороноспособности страны,а гарант этого не хочет знать.И как Горбачев ведет страну к развалу.
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